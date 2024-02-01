البنك الأهلي المتحد يحقق 5ر42 مليون دينار أرباحا صافية في العام 2023

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 2 (كونا) -- أعلن البنك الأهلي المتحد تحقيقه 5ر42 مليون دينار كويتي (نحو 6ر129 مليون دولار أمريكي) أرباحا صافية في العام 2023 بنمو نسبته 81ر16 في المئة مقارنة بالعام 2022 بربحية للسهم بلغت 7ر15 فلسا.
وعزا البنك في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الخميس الارتفاع في صافي الأرباح إلى تسجيل مخصصات (انخفاض القيمة) عام 2023 أقل من عام 2022 بـ 1ر11 مليون دينار (نحو 8ر33 مليون دولار) مقابل تسجيل انخفاض بالإيرادات التشغيلية في 2023 عن عام 2022 بـ 4ر4 مليون دينار (نحو 4ر13 مليون دولار).
وأسس البنك عام 1971 وأدرج في بورصة الكويت عام 1984 ويبلغ رأسماله المصرح به 350 مليون دينار (نحو مليار دولار) ويزاول كل المعاملات المصرفية والتمويلية والاستثمارية بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية. (النهاية) م ك ع / م غ ع
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