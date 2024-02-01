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البنك الأهلي المتحد يحقق 5ر42 مليون دينار أرباحا صافية في العام 2023

2/1/2024 4:30:22 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 2 (كونا) -- أعلن البنك الأهلي المتحد تحقيقه 5ر42 مليون دينار كويتي (نحو 6ر129 مليون دولار أمريكي) أرباحا صافية في العام 2023 بنمو نسبته 81ر16 في المئة مقارنة بالعام 2022 بربحية للسهم بلغت 7ر15 فلسا.
وعزا البنك في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الخميس الارتفاع في صافي الأرباح إلى تسجيل مخصصات (انخفاض القيمة) عام 2023 أقل من عام 2022 بـ 1ر11 مليون دينار (نحو 8ر33 مليون دولار) مقابل تسجيل انخفاض بالإيرادات التشغيلية في 2023 عن عام 2022 بـ 4ر4 مليون دينار (نحو 4ر13 مليون دولار).
وأسس البنك عام 1971 وأدرج في بورصة الكويت عام 1984 ويبلغ رأسماله المصرح به 350 مليون دينار (نحو مليار دولار) ويزاول كل المعاملات المصرفية والتمويلية والاستثمارية بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية. (النهاية) م ك ع / م غ ع

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