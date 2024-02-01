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الأرصاد الجوية: طقس البلاد معتدل نهارا ومائل للبرودة ليلا وفرصة لأمطار متفرقة في عطلة نهاية الأسبوع

2/1/2024 4:30:21 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 2 (كونا) -- توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يكون طقس البلاد عموما في عطلة نهاية الأسبوع معتدلا نهارا ومائلا للبرودة إلى بارد ليلا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع فرصة لأمطار متفرقة.
وقال رئيس قسم التنبؤات البحرية في الإدارة ياسر البلوشي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مصحوبا بجبهة هوائية باردة ما يؤدي إلى تكاثر السحب وفرص أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق مع رياح شمالية إلى شمالية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار على بعض المناطق.
وأضاف البلوشي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون معتدلا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة مع فرصة هطول أمطار متفرقة تكون رعدية لاحقا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 20 و23 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و 4 أقدام.
وذكر أن الطقس الليلة يكون مائلا للبرودة إلى بارد وغائما والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط لاحقا وتتراوح ما بين 8 و45 كيلومترا في الساعة مع فرص لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 10 و13 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.
وبين أن الطقس نهار غد الجمعة يكون مائلا للبرودة وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة وفرصة للغبار ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 17 و20 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و 6 أقدام.
وأشار إلى أن الطقس غدا ليلا يكون باردا وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و9 درجات مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.
وقال البلوشي إن الطقس نهار بعد غد السبت يكون مائلا للبرودة والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 18 و20 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.
ولفت إلى أن الطقس السبت ليلا يكون باردا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 6 و9 درجات مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4أقدام. (النهاية)

م ف / ن و ف




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