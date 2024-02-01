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السفير الناجم يقدم أوراق اعتماده سفيرا مفوضا وفوق العادة للرئيس الصيني

2/1/2024 4:30:20 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بكين 2 - 1 (كونا) -- قدم سفير دولة الكويت لدى الصين جاسم الناجم أوراق اعتماده سفيرا مفوضا وفوق العادة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ في مراسم أقيمت بقاعة الشعب الكبرى بحضور عدد كبير من المسؤولين الصينيين.
وذكرت سفارة دولة الكويت لدى الصين في بيان تلقته وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أن السفير الناجم نقل تحيات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه للرئيس الصيني وتمنياته للعلاقات بين البلدين وشعبيهما الصديقين بمزيد من التقدم والازدهار.
وأضافت أن الرئيس الصيني نقل بدوره تحياته لسمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه مشيدا بمستوى العلاقات الثنائية بين الكويت والصين في كافة المجالات.(النهاية)

م ك / أ ب غ



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