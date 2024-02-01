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(سنتكوم): أسقطنا صاروخا و10 طائرات (حوثية) و3 طائرات إيرانية بدون طيار في خليج (عدن)

2/1/2024 4:30:20 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 1 - 2 (كونا) -- ذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن الجيش الأمريكي أسقط صاروخا باليستيا مضادا للسفن و10 طائرات بدون طيار تابعة لميليشيات (الحوثي) وثلاث طائرات مسيرة إيرانية في خليج (عدن).
وأضافت (سنتكوم) في بيان مساء أمس الأربعاء أنه في حوالي الساعة 30ر8 مساء (بتوقيت صنعاء) أطلقت ميليشيات (الحوثي) صاروخا باليستيا مضادا للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه خليج (عدن) لافتة الى أنه "تم إسقاط الصاروخ بنجاح بواسطة المدمرة الأمريكية (يو.إس.إس كارني)".
وأعلنت القيادة في البيان ذاته أن "المدمرة (يو.إس.إس كارني) اشتبكت في الساعة 10ر9 مساء (بتوقيت صنعاء) مع ثلاث طائرات إيرانية بدون طيار وأسقطتها في المنطقة المجاورة لها" مشيرة إلى أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار".
وفي بيان منفصل أعلنت (سنتكوم) ايضا أن "الجيش الأمريكي شن في الساعة 30ر1 صباحا (بتوقيت صنعاء) ضربات للدفاع عن النفس ضد محطة تحكم أرضية للطائرات و10 طائرات بدون طيار تابعة لميليشيات (الحوثي) ودمرتها".
وأوضحت أن "القوات التابعة لها حددت محطة التحكم الأرضية للطائرات بدون طيار والطائرات بدون طيار في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".
ولفتت القيادة إلى أن "هذه الضربات ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمنا وأمانا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية".
وتعد هذه ثالث ضربة أمريكية على أهداف لميليشيات (الحوثي) في اليمن خلال الساعات ال24 الماضية.
وينفذ الجيش الأمريكي العديد من الضربات على أهداف لميليشيات (الحوثي) في اليمن منذ 12 يناير الماضي بهدف حد قدرتها على شن هجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر في ظل توتر متزايد بالمنطقة بعد بدء الاحتلال الإسرائيلي حربه في قطاع غزة المحاصر..(النهاية)

ع س ج / ف ل ا




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