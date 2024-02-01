(سنتكوم): أسقطنا صاروخا و10 طائرات (حوثية) و3 طائرات إيرانية بدون طيار في خليج (عدن)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 1 - 2 (كونا) -- ذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن الجيش الأمريكي أسقط صاروخا باليستيا مضادا للسفن و10 طائرات بدون طيار تابعة لميليشيات (الحوثي) وثلاث طائرات مسيرة إيرانية في خليج (عدن).
وأضافت (سنتكوم) في بيان مساء أمس الأربعاء أنه في حوالي الساعة 30ر8 مساء (بتوقيت صنعاء) أطلقت ميليشيات (الحوثي) صاروخا باليستيا مضادا للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه خليج (عدن) لافتة الى أنه "تم إسقاط الصاروخ بنجاح بواسطة المدمرة الأمريكية (يو.إس.إس كارني)".
وأعلنت القيادة في البيان ذاته أن "المدمرة (يو.إس.إس كارني) اشتبكت في الساعة 10ر9 مساء (بتوقيت صنعاء) مع ثلاث طائرات إيرانية بدون طيار وأسقطتها في المنطقة المجاورة لها" مشيرة إلى أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار".
وفي بيان منفصل أعلنت (سنتكوم) ايضا أن "الجيش الأمريكي شن في الساعة 30ر1 صباحا (بتوقيت صنعاء) ضربات للدفاع عن النفس ضد محطة تحكم أرضية للطائرات و10 طائرات بدون طيار تابعة لميليشيات (الحوثي) ودمرتها".
وأوضحت أن "القوات التابعة لها حددت محطة التحكم الأرضية للطائرات بدون طيار والطائرات بدون طيار في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".
ولفتت القيادة إلى أن "هذه الضربات ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمنا وأمانا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية".
وتعد هذه ثالث ضربة أمريكية على أهداف لميليشيات (الحوثي) في اليمن خلال الساعات ال24 الماضية.
وينفذ الجيش الأمريكي العديد من الضربات على أهداف لميليشيات (الحوثي) في اليمن منذ 12 يناير الماضي بهدف حد قدرتها على شن هجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر في ظل توتر متزايد بالمنطقة بعد بدء الاحتلال الإسرائيلي حربه في قطاع غزة المحاصر..(النهاية)
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