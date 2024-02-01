رئيس البرلمان العربي: المرأة الفلسطينية رمز للنضال والتضحية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 1 - 2 (كونا) -- ثمن رئيس البرلمان العربي عادل العسومي اليوم الخميس التضحيات التي تقدمها المرأة الفلسطينية في سبيل الدفاع عن أرضها مؤكدا أنها رمز وأيقونة للنضال والتضحية.
ودعا العسومي في بيان بمناسبة يوم المرأة العربية المجتمع الدولي الى حشد جهوده لإنقاذ النساء في غزة قائلا إن "هذه المناسبة تأتي والمرأة الفلسطينية تعيش في ظل ظروف قاسية ومأساوية من عنف ممنهج يمارس ضدها على يد الاحتلال الإسرائيلي من قتل وتجويع وتشريد وسياسة حصار".
ولفت العسومي الى اهمية الدور الرائد للمرأة العربية في نهضة المجتمعات وما وصلت إليه من مكانة متميزة في كافة المجالات وتبوئها أعلى المناصب العليا والقيادية مشيدا بدورها في دعم مسيرة التطوير وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات العربية.
وشدد على ضرورة النهوض بالتشريعات الداعمة للمرأة العربية لأداء رسالتها ودورها الحيوي وحفظ حقوقها في ظل عالم يموج بالتحديات الصعبة التي تؤثر على القيام بدورها خاصة ما تشهده المرأة حاليا من أوضاع صعبة في مناطق الحروب والنزاعات المسلحة ونزوح اللاجئين وسوء المعاملة والاستغلال.
ونوه العسومي بدور البرلمان العربي في إصدار الوثيقة العربية لحقوق المرأة والتي تعد أول تشريع يسنه البرلمان عرفانا بدور المرأة العربية وتقديرا لمكانتها الرفيعة لتكون إطارا تشريعيا ومرجعا عربيا في سن القوانين الخاصة بها.(النهاية)
م ف م / ش م ع
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