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رئيس البرلمان العربي: المرأة الفلسطينية رمز للنضال والتضحية

2/1/2024 4:30:20 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 1 - 2 (كونا) -- ثمن رئيس البرلمان العربي عادل العسومي اليوم الخميس التضحيات التي تقدمها المرأة الفلسطينية في سبيل الدفاع عن أرضها مؤكدا أنها رمز وأيقونة للنضال والتضحية.
ودعا العسومي في بيان بمناسبة يوم المرأة العربية المجتمع الدولي الى حشد جهوده لإنقاذ النساء في غزة قائلا إن "هذه المناسبة تأتي والمرأة الفلسطينية تعيش في ظل ظروف قاسية ومأساوية من عنف ممنهج يمارس ضدها على يد الاحتلال الإسرائيلي من قتل وتجويع وتشريد وسياسة حصار".
ولفت العسومي الى اهمية الدور الرائد للمرأة العربية في نهضة المجتمعات وما وصلت إليه من مكانة متميزة في كافة المجالات وتبوئها أعلى المناصب العليا والقيادية مشيدا بدورها في دعم مسيرة التطوير وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات العربية.
وشدد على ضرورة النهوض بالتشريعات الداعمة للمرأة العربية لأداء رسالتها ودورها الحيوي وحفظ حقوقها في ظل عالم يموج بالتحديات الصعبة التي تؤثر على القيام بدورها خاصة ما تشهده المرأة حاليا من أوضاع صعبة في مناطق الحروب والنزاعات المسلحة ونزوح اللاجئين وسوء المعاملة والاستغلال.
ونوه العسومي بدور البرلمان العربي في إصدار الوثيقة العربية لحقوق المرأة والتي تعد أول تشريع يسنه البرلمان عرفانا بدور المرأة العربية وتقديرا لمكانتها الرفيعة لتكون إطارا تشريعيا ومرجعا عربيا في سن القوانين الخاصة بها.(النهاية)

م ف م / ش م ع



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