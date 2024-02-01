المدير العام لـ(كونا) تبحث مع سفير بلغاريا تعزيز التعاون الإعلامي المشترك

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 2 (كونا) -- بحثت المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الدكتورة فاطمة السالم مع سفير جمهورية بلغاريا لدى البلاد ديميتار ديميتروف سبل تعزيز التعاون الإعلامي المشترك بما يصب في مصلحة البلدين الصديقين.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة السالم في مكتبها اليوم الخميس السفير ديميتروف حيث تم التطرق إلى عدد من القضايا الإعلامية المختلفة ذات الاهتمام المشترك.
وأكدت الدكتورة السالم خلال اللقاء أهمية التعاون الإعلامي بين البلدين لا سيما على مستوى المؤسسات الإعلامية الرسمية ومنها وكالتا أنباء البلدين بما يمد جسور التواصل بين الدولتين والشعبين الصديقين.
ولفتت إلى حرص وكالة (كونا) على دفع مجالات التعاون الإعلامية المختلفة قدما والارتقاء بها مع الدول الشقيقة والصديقة بما يساهم في أدائها رسالتها الإعلامية وبما يخدم سياسة الكويت الخارجية.
من جانبه قال السفير ديميتروف إن العلاقات بين البلدين الصديقين قديمة ووثيقة على المستويين الرسمي والشعبي "ونعتز بها ونتطلع إلى تطوير التعاون بين وكالتي أنباء البلدين".
وشدد السفير ديميتروف على أهمية العلاقات الدبلوماسية والثقافية التي تعود إلى عقود طويلة بين البلدين الصديقين. (النهاية)
م د م / ت م
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