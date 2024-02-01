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وزير الصحة: حريصون على الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية والأداء الطبي ومنها صحة العمود الفقري

2/1/2024 4:30:18 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 2 (كونا) -- أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي سعي الكويت وحرصها على الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية وعقد المؤتمرات الطبية المتخصصة في مختلف المجالات للارتقاء بالأداء الطبي بما في ذلك صحة العمود الفقري.
وقال الوزير العوضي في افتتاح المؤتمر العالمي لجراحة العمود الفقري في دورته الـ13 اليوم الخميس وتنظمه الرابطة العربية للعمود الفقري إن هذه المؤتمرات من شأنها المساهمة في تحسين مهارات الأطباء وتعزيز التواصل بينهم عبر تقديم الأبحاث الطبية الجديدة والابتكارات بما يسهم بالتالي في تحسين جودة الرعاية الصحية.
وأضاف أن المؤتمر يتضمن 80 محاضرة وثلاث ورش عمل يحاضر فيها نخبة من أطباء متخصصين حول العالم لتبادل الخبرات والدراسات والبحوث في هذا المجال للارتقاء بالأداء الطبي والرعاية الصحية.
وأوضح أن المؤتمر يشكل فرصة للتعرف على آخر ما توصلت إليه التجارب في مجال صحة العمود الفقري ومناقشة التحديات التي تواجه هذا القطاع والمساهمة في اقتراح أنسب الحلول لخلق بيئة متطورة للرعاية الصحية.
من جانبه قال رئيس رابطة جراحة العمود الفقري الكويتية رئيس المؤتمر الدكتور عبدالرزاق العبيد إن المؤتمر يهدف إلى خلق بيئة علمية لتبادل الخبرات والمعرفة والاستفادة منها عربيا ودوليا ما يسهم في تعزيز التعاون بين العاملين في هذا المجال.
وأوضح العبيد أن المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام يشمل استعراضا لأحدث التطورات الطبية من علاجات وتقنيات ومعدات كما يتضمن ورش عمل تدريبية لجراحة العمود الفقري مثل تقنيات التدخل الجراحي المحدود وعمليات الروبوت.
وذكر أن المؤتمر يتضمن كذلك مناقشة أوراق عمل ودراسات علمية تتناول شتى أمراض وحالات العمود الفقري وآلية التعامل معها بهدف تقديم أنسب الحلول لخلق بيئة متطورة للرعاية الصحية.
وبين أن المؤتمر يشهد مشاركة كفاءات علمية وطبية محلية وإقليمية وعالمية للتعرف على آخر ما توصلت إليه الدراسات والبحوث والتجارب والابتكارات في مجال صحة العمود الفقري وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات وتطوير الحلول.
وأكد أهمية انعقاد المؤتمر في الكويت بما يتناسب مع تطلعاتها لتطوير المجال الطبي وترسيخ دورها لتكون قاعدة لاستضافة العديد من المؤتمر العربية والعالمية.
من ناحيته قال رئيس الرابطة العربية للعمود الفقري الدكتور يسري الهواري إن الكويت تشهد تطورات مشهودة في مجال جراحات العمود الفقري ويؤكد ذلك انخفاض نسب العلاج في الخارج نتيجة توفر الخبرات والمهارات المحلية.
وأضاف الهواري أن جراحات العمود الفقري في العالم العربي تشهد نقلة نوعية وطفرة في علاج تشوهات العمود الفقري وأصبحت عمليات إصلاح الاعوجاج والكسور وغيرها من الجراحات الآمنة في السنوات العشر الأخيرة لافتا إلى أن ذلك جاء نتيجة الدراسات والخبرات والإطلاع على أحدث الأبحاث العلمية وتطور الأجهزة الطبية.
ولفت إلى أن تزايد إصابات الرقبة والعمود الفقري في العالم العربي قياسا بالمعدلات العالمية عائد إلى عدة أسباب منها عدم التقيد بوضع حزام الأمان أثناء قيادة السيارة وعدم الالتزام بالسرعة المسموح بها.
وعلى صعيد هشاشة العظام أشار إلى أن نسبة حالات الهشاشة في الدول العربية غير المشخصة قد تصل إلى 50 بالمئة بسبب طبيعة هذا المرض الصامت إذ لا يتم اكتشافها إلا بعد حدوث الكسور مؤكدا ضرورة الاستفادة من التطورات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي التي أحدثت تطورات في مجال جراحات العمود الفقري وغيرها من الجراحات. (النهاية)

م ر ف / م ن ف




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