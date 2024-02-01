رئيس مجلس الأمة يتسلم من رئيس (نزاهة) التقرير نصف السنوي لأعمال الهيئة

رئيس مجلس الأمة يتسلم من رئيس (نزاهة) التقرير نصف السنوي لأعمال الهيئة
التاريخ
2/1/2024 4:30:16 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 2 (كونا) -- استقبل رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في مكتبه اليوم الخميس رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عبدالعزيز الإبراهيم الذي سلمه نسخة من التقرير نصف السنوي لأعمال الهيئة. (النهاية)
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