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رئيس مجلس الأمة يتسلم من رئيس (نزاهة) التقرير نصف السنوي لأعمال الهيئة

2/1/2024 4:30:16 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 2 (كونا) -- استقبل رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في مكتبه اليوم الخميس رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عبدالعزيز الإبراهيم الذي سلمه نسخة من التقرير نصف السنوي لأعمال الهيئة. (النهاية)

ع ع / ا ف ح




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