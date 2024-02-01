جودي فوستر تكشف عن فليمين عالميين يجب مشاهدتها مرة على الأقل





أجابت فوستر قائلة:" فيلم Everything Everywhere All At Once، الذى قام ببطولته ميشيل يوه وكي هوي كوان وجيمي لي كيرتس إشادة كبيرة من النقاد عند صدوره، حيث حقق أكثر من 143 مليون دولار في شباك التذاكر، وفاز بجائزة أفضل فيلم في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2023، وكان من إنتاج شركة A24، ويتبع الفيلم مهاجرة صينية، أثناء التحقيق معها من قبل دائرة الإيرادات الداخلية أثناء تدقيق أعمالها في مجال غسيل الملابس، تنخرط في مغامرة معقدة وفوضوية عبر الزمان والمكان وهي تتجاوز الأكوان لمحاولة حل الخلاف بينها وبين ابنتها".

ثم أضافت فوستر قائلة: "أما تانى فيلم فهو Team America: World Police، هذا على الأرجح هو رقم واحد بالنسبة لى، العمل الكوميدى الذى طرح خلال عام 2004، ومن إخراج تري باركر، وهو عبارة عن قطعة ساخرة عن النزعة العسكرية الأمريكية والحكومة، والتي تسخر من أفلام الحركة النمطية وتمثيل الولايات المتحدة، ويتبع الفيلم قوة شرطة برلمانية تتولى مهمة ممثل برودواي لمساعدتهم في إنقاذ العالم من الدكتاتورية والإرهاب وممثلي هوليوود الليبراليين".