Thursday, 01 February 2024 01:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جودي فوستر تكشف عن فليمين عالميين يجب مشاهدتها مرة على الأقل

2/1/2024 4:29:55 AM
(MENAFN- Youm7) كشفت النجمة العالمية جودي فوستر عن الفيلمين اللذين تعتقد أنه يجب على الجميع مشاهدتهما، وقد يكون أحدهما بمثابة مفاجأة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، حيث تحدثت ممثلة فيلم Silence Of The Lambs مؤخرًا مع مجلة Interview، التي طلبت منها اختيار الفيلم الذي تعتقد أنه يجب على الجميع مشاهدته خلال حياتهم.


جودي فوستر


أجابت فوستر قائلة:" فيلم Everything Everywhere All At Once، الذى قام ببطولته ميشيل يوه وكي هوي كوان وجيمي لي كيرتس إشادة كبيرة من النقاد عند صدوره، حيث حقق أكثر من 143 مليون دولار في شباك التذاكر، وفاز بجائزة أفضل فيلم في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2023، وكان من إنتاج شركة A24، ويتبع الفيلم مهاجرة صينية، أثناء التحقيق معها من قبل دائرة الإيرادات الداخلية أثناء تدقيق أعمالها في مجال غسيل الملابس، تنخرط في مغامرة معقدة وفوضوية عبر الزمان والمكان وهي تتجاوز الأكوان لمحاولة حل الخلاف بينها وبين ابنتها".

ثم أضافت فوستر قائلة: "أما تانى فيلم فهو Team America: World Police، هذا على الأرجح هو رقم واحد بالنسبة لى، العمل الكوميدى الذى طرح خلال عام 2004، ومن إخراج تري باركر، وهو عبارة عن قطعة ساخرة عن النزعة العسكرية الأمريكية والحكومة، والتي تسخر من أفلام الحركة النمطية وتمثيل الولايات المتحدة، ويتبع الفيلم قوة شرطة برلمانية تتولى مهمة ممثل برودواي لمساعدتهم في إنقاذ العالم من الدكتاتورية والإرهاب وممثلي هوليوود الليبراليين".







MENAFN01022024000132011024ID1107796323

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث