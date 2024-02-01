أيمن بهجت قمر: عمرو دياب دمه خفيف جدًا وبيننا مواقف طريفة لا تنسى

(MENAFN
- Youm7) حل الكاتب والسيناريست أيمن بهجت قمر ضيفًا على برنامج "نص تون"، والذى يقدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله ويعرض على تليفزيون "اليوم السابع"، وفى لقائه قال
إن الهضبة عمرو دياب يتميز بخفة الدم وبيننا مواقف طريفة جدا
لافتا أنه كان قد استدان منه "حزام" من وقت البوم "علم قلبى" عام 2003، ومن قريب كان يجمعهما لقاء فوجئ قمر أنه يذكره بالحزام، ويذكر له
كل مواصفاته وهذا كان منذ زمن طويل، وظلا يضحكان سويا بسبب تذكرهم تلك الواقعة التي مر عليها ما يقرب من 20 عاما.
كما كشف قمر خلال اللقاء
إن فيلم " بحبك وأنا كمان " الذى قام ببطولته مصطفى قمر وسمية الخشاب وطرح عام 2003 لم يكن من أقوى أفلامه التى كتبها للسينما، لأنه كان فى بدايته وكان ينقصه الخبرة على حد تعبيره، مشيرا إلى أنه حينما يشاهد الفيلم يشعر أنه كان ممكن أن يقدمه بطريقة أفضل
كما تحدت قمر عن تعاونه مع الملحنين الشباب وحبه التعاون معهم لتجديد شكل أعماله وذكر على سيبل المثال تعاونه مع الملحنين مدين وعزيز الشافعى وخالد عز، بالإضافة الى أصدقائه السابقين الذين يحرص على التعاون معهم مثل عمرو مصطفى ووليد سعد وغيره
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