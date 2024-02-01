أيمن بهجت قمر: عمرو دياب دمه خفيف جدًا وبيننا مواقف طريفة لا تنسى

MENAFN - Youm7) حل الكاتب والسيناريست أيمن بهجت قمر ضيفًا على برنامج "نص تون"، والذى يقدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله ويعرض على تليفزيون "اليوم السابع"، وفى لقائه قالإن الهضبة عمرو دياب يتميز بخفة الدم وبيننا مواقف طريفة جدالافتا أنه كان قد استدان منه "حزام" من وقت البوم "علم قلبى" عام 2003، ومن قريب كان يجمعهما لقاء فوجئ قمر أنه يذكره بالحزام، ويذكر لهكل مواصفاته وهذا كان منذ زمن طويل، وظلا يضحكان سويا بسبب تذكرهم تلك الواقعة التي مر عليها ما يقرب من 20 عاما.

كما كشف قمر خلال اللقاء

إن فيلم " بحبك وأنا كمان " الذى قام ببطولته مصطفى قمر وسمية الخشاب وطرح عام 2003 لم يكن من أقوى أفلامه التى كتبها للسينما، لأنه كان فى بدايته وكان ينقصه الخبرة على حد تعبيره، مشيرا إلى أنه حينما يشاهد الفيلم يشعر أنه كان ممكن أن يقدمه بطريقة أفضل

كما تحدت قمر عن تعاونه مع الملحنين الشباب وحبه التعاون معهم لتجديد شكل أعماله وذكر على سيبل المثال تعاونه مع الملحنين مدين وعزيز الشافعى وخالد عز، بالإضافة الى أصدقائه السابقين الذين يحرص على التعاون معهم مثل عمرو مصطفى ووليد سعد وغيره