يوسف وائل نور: عمرى ما تخيلت حد يقدم أعمال والدى وهذه نصيحته لي

MENAFN - Youm7) تحدث الممثل يوسف وائل نو ، فى لقاء خاص لـ "اليوم السابع" من كواليس تصوير فيلم "بنقدر ظروفك" الذى يشارك فيه،وعن والده الراحل النجم وائل نور وعلاقتهم وأكثر نصيحة كان يوجهها له وأحب الأعمال لوالده يحبها.

وقال يوسف: "عمرى ما اتخيل حد مكان والدى

وائل نور حتى لو أنا يقدم أعماله وبالنسبة ليا الحاجات و الأعمال اللى عملها بابا محدش يقدر يعملها بعده لأن دائما بشهادة كل الناس، والدى له بصمات في الأعمال الفنية، ولو كان لسه عايش كان نفسى أشوف جزء ثانى من مسلسل البخيل و أنا".

وأكثر نصيحة كان يقولها له والده، قائلا: "كان بينصحنى دائما ويقول ليا اللى بيطلع من القلب بيوصل للقلب و طول ما أنت صادق في حياتك طول ما الدنيا هتكون صادقة معاك، وده اللى بطبقة في الشغل طول ما أنا صادق الناس هتصدقنى

وتحبنى دى أكتبر حاجة بحبها من الحاجات اللى كان بيقولها ليا".

الفيلم بطولة النجوم أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمد محمود وعارفة عبد الرسول ومحمود حافظ وطاهر أبو ليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي وإبرام سمير، ومشرف عام على الفيلم محمد علاء،

ومدير مشروع سالم زعزع، ومنتج فني محمود سامي، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.