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رشوان توفيق يقدم شخصية شيخ حكيم في ألف ليلة وليلة مع ياسر جلال

2/1/2024 4:29:54 AM
(MENAFN- Youm7) يواصل فريق عمل مسلسل "ألف ليلة وليلة " بطولة النجم ياسر جلال، المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، من تـأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى، والمسلسل من إنتاج ميديا هب سعدى وجوهر، وأروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وإشراف عام مصطفى العوضى، حيث صورت أسرة المسلسل ما يقرب من 65% من أحداث المسلسل، وتصور أسرة المسلسل بكثافة بالغة للانتهاء من تصوير العمل في الوقت المحدد.

ويعود الفنان القدير للدراما من خلال مسلسل "ألف ليلة وليلة" إذ يقدم شخصية مهمة ومؤثرة في أحداث المسلسل وهى "شيخ حكيم" في أحداث العمل المنتظر، حيث يعد المسلسل أحد ابرز الأعمال للشركة المتحدة في الموسم الدرامى المقبل.

مسلسل "ألف ليلة وليلة" بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، ايتن عامر، وفاء عامر،عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز ، ياسر الطبجي، أحمد كشك ، چيهان الشماشرجي، عايدة رياض، وليد فواز، ياسر الطوبجي، محمود البزاو، مجدى بدر،وأخرون .

ومن المقرر أن تبدأ الشركات المنتجة للمسلسل دعاية المسلسل الفترة المقبلة، تمهيداً لطرح المسلسل في رمضان، حيث يتضمن المسلسل مفاجأة كبيرة في أحداثه.







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