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طريقة عمل تشيكن الاكيف بمكونات خفيفة وطعمها لذيذ

2/1/2024 4:29:51 AM
(MENAFN- Youm7) يعتبر الدجاج من الأكلات المفضلة لدي كل أفراد الأسرة، ويمكن تناوله بأكثر من طريقة، لذا نستعرض خلال السطور التالية
طريقة عم تشيكن الاكيف بمكونات خفيفة وطعم شهي على طريقة الشيف مي صيام.


تشكين الاكيف طريقة عمل تشكين الاكيف: المكونات:

2
صدور فراخ مخليه.

ربع كوب ماء بصل.

عصير نصف ليمونة.

ملح وفلفل أسود.

زبدة بالزعتر.

بيضة.

دقيق وبقسماط للتغطية.

طريقة تحضير تشكين الاكيف:

يفرد الصدر كالساندويتش ويدق ويفرد جيداً.

ثم يتبل بماء البصل والملح والفلفل الأسود وعصير الليمون.

وحضري الزبدة عن طريق دعكها جيداً بالزعتر وتشكل صابع عريضة.

ثم تحشي الدجاج بقطعة زبدة و يغلق كالساندويتش.

ثم ضعيه في دقيق ثم بيض ثم بقسماط.

ثم ضعيه في الثلاجة نصف ساعة قبل القلي.

ثم يحمر على نار متوسطة.

ثم يقدم مع مكرونة وايت صوص وبعض المشروبات المفضلة، أيضًا يمكن تقديمه مع أطباق الخضار المفضلة والسلطة
الخضراء.










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