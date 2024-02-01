طريقة عمل تشيكن الاكيف بمكونات خفيفة وطعمها لذيذ

(MENAFN
- Youm7) يعتبر الدجاج من الأكلات المفضلة لدي كل أفراد الأسرة، ويمكن تناوله بأكثر من طريقة، لذا نستعرض خلال السطور التالية
طريقة عم تشيكن الاكيف بمكونات خفيفة وطعم شهي على طريقة الشيف مي صيام.
تشكين الاكيف طريقة عمل تشكين الاكيف: المكونات:
2
صدور فراخ مخليه.
ربع كوب ماء بصل.
عصير نصف ليمونة.
ملح وفلفل أسود.
زبدة بالزعتر.
بيضة.
دقيق وبقسماط للتغطية.
طريقة تحضير تشكين الاكيف:
يفرد الصدر كالساندويتش ويدق ويفرد جيداً.
ثم يتبل بماء البصل والملح والفلفل الأسود وعصير الليمون.
وحضري الزبدة عن طريق دعكها جيداً بالزعتر وتشكل صابع عريضة.
ثم تحشي الدجاج بقطعة زبدة و يغلق كالساندويتش.
ثم ضعيه في دقيق ثم بيض ثم بقسماط.
ثم ضعيه في الثلاجة نصف ساعة قبل القلي.
ثم يحمر على نار متوسطة.
ثم يقدم مع مكرونة وايت صوص وبعض المشروبات المفضلة، أيضًا يمكن تقديمه مع أطباق الخضار المفضلة والسلطة
الخضراء.
MENAFN01022024000132011024ID1107796319
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.