تمارين تساعدك بالحصول على جسم مشدود ورشيق.. مش هتحتاجى لإخفاء وزنك الزائد

(MENAFN
- Youm7) كثير ما تتمنى الفتيات الحصول على جسم رشي بدون ترهلات في أجزاء من أجسادهن، وأن يحافظن على توازنهن، مما يزيد من شعورهن بالراحة والسعادة في جميع أوقاتهن، و لا يضطرون لاتباع الحيل لإخفاء ما يزعجهن من زوائد في أجسامهن، وللوصول إلى جسم رشيق يمكنك اتباع
3 تمارين لجميع أجزاء الجسم وفقا لما نشره موقع health وهي:
تمرين القرفصاء
هذا التمارين ترتبط أكثر بمنطقة الساق والأرداف، وهي حركات بسيطة ولكن من المهم القيام بها بشكل صحيح حتى لا تؤدي إلى الإصابة، وتبدأ من مباعدة قدميك بمقدار عرض الكتفين، ثم ثني الوركين والركبتين ببطء، وخفض الأرداف كما لوكنتٍ تجلسين على الكرسي، مع بقاء ظهرك مستقيم، وكرريها من 8 لـ 12 مرة خلال وقت التمرين، وهذا التمرين مهم
لفقد الوزن الزائد في منطقة الأرداف والوصول إلى جسم موحد.
تمرين القرفصاء
تمرين التمدد
هذا التمرين يساعد في تمدد ومرونة العضلات، وتبدأ خطوات هذا التمرين من اتخاذ وضعية التمديد مع المحافظة على وضع الجسم مستقيم، وارخٍ كتفيك، ثم قومى بوضع قدميك اليسرى فوق الركبة اليمين مباشرة، مع شد عضلات بطنك، ثم امسكٍ ركبتك اليسرى بيدك اليمنى واسحبيها بلطف لجهة اليمين، يساهم هذا التمارين في مد عضلاتك وتجنب ظهور ترهلات الأرداف.
تمرين التمدد
تمرين التوازن
تمارين التوازن تضمن الوقوف على قدم واحده أو المشي على الكعب لمقدمة القدم، والتركيز على مرونة المفاصل، وبقاء جسمك مشدود ورشيق ومن هذه التمارين رفع الركبة واقفا، ويبدأ من وضع يديك على وركيك وبقاء صدرك مرفوعا وكتفيك متوازنان مع شد عضلات البطن، وشد أطراف ساقيك لتحقيق التوازن.
تمرين التوازن
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