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تمارين تساعدك بالحصول على جسم مشدود ورشيق.. مش هتحتاجى لإخفاء وزنك الزائد

2/1/2024 4:29:51 AM
(MENAFN- Youm7) كثير ما تتمنى الفتيات الحصول على جسم رشي بدون ترهلات في أجزاء من أجسادهن، وأن يحافظن على توازنهن، مما يزيد من شعورهن بالراحة والسعادة في جميع أوقاتهن، و لا يضطرون لاتباع الحيل لإخفاء ما يزعجهن من زوائد في أجسامهن، وللوصول إلى جسم رشيق يمكنك اتباع
3 تمارين لجميع أجزاء الجسم وفقا لما نشره موقع health وهي:

تمرين القرفصاء

هذا التمارين ترتبط أكثر بمنطقة الساق والأرداف، وهي حركات بسيطة ولكن من المهم القيام بها بشكل صحيح حتى لا تؤدي إلى الإصابة، وتبدأ من مباعدة قدميك بمقدار عرض الكتفين، ثم ثني الوركين والركبتين ببطء، وخفض الأرداف كما لوكنتٍ تجلسين على الكرسي، مع بقاء ظهرك مستقيم، وكرريها من 8 لـ 12 مرة خلال وقت التمرين، وهذا التمرين مهم
لفقد الوزن الزائد في منطقة الأرداف والوصول إلى جسم موحد.


تمرين القرفصاء


تمرين التمدد

هذا التمرين يساعد في تمدد ومرونة العضلات، وتبدأ خطوات هذا التمرين من اتخاذ وضعية التمديد مع المحافظة على وضع الجسم مستقيم، وارخٍ كتفيك، ثم قومى بوضع قدميك اليسرى فوق الركبة اليمين مباشرة، مع شد عضلات بطنك، ثم امسكٍ ركبتك اليسرى بيدك اليمنى واسحبيها بلطف لجهة اليمين، يساهم هذا التمارين في مد عضلاتك وتجنب ظهور ترهلات الأرداف.


تمرين التمدد


تمرين التوازن

تمارين التوازن تضمن الوقوف على قدم واحده أو المشي على الكعب لمقدمة القدم، والتركيز على مرونة المفاصل، وبقاء جسمك مشدود ورشيق ومن هذه التمارين رفع الركبة واقفا، ويبدأ من وضع يديك على وركيك وبقاء صدرك مرفوعا وكتفيك متوازنان مع شد عضلات البطن، وشد أطراف ساقيك لتحقيق التوازن.


تمرين التوازن











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