كانى ويست يتناول العشاء مع كيم كاردشيان وأولادهما.. هل يعودان مرة أخرى؟

(MENAFN
- Youm7)
تناولت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكى كيم كاردشيان ، العشاء مع زوجها السابق كاني ويست وذلك في نوبو ماليبو مساء الثلاثاء، حيث اجتمع الثنائى مع أطفالهما وأصدقائها في المدرسة، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
كانى وكيم
وشوهد الثنائي وهما يصلان بفارق دقائق، ولم تكن زوجة ويست الحالية بيانكا سينسوري موجودة في المطعم، وارتدت ابنة كانى وكيم الكبرى نورث وأصدقاؤها قمصان Vultures كبيرة الحجم ذات الأكمام الطويلة للاحتفال بالإصدار القادم لألبوم Ye Vultures.
كيم وأصدقاء أولادها
وارتدت كارداشيان خلال حضورها موعد العشاء بلوزة قصيرة للغاية مع بنطال عالي الخصر من القطيفة أو الفراء، وكانت ترتدي معطفًا طويلًا مخملى مصنوعًا من مادة متطابقة وجوارب جلدية لامعة وتركت شعرها الأسود منسدل على كتفيها ووضعت مكياج وردي أحادي اللون، وحملت في يدها محفظة من الكريستال من Balenciaga.
كانى ويست
وارتدى ويست جاكيت جلد منفوخ مع بنطال جينز شمعي وغطى وجهه بقناع من الجوارب، والذي كان يرتديه أيضًا عندما دخل سيارته، وكان يرتدى خاتم الزواج، مما يشير إلى إن لقاء الثنائى قد لا يكون دليل على إمكانية عودة كانى وكيم مرة أخرى.
نورث ابنة كانى وكيم
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