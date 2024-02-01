كانى ويست يتناول العشاء مع كيم كاردشيان وأولادهما.. هل يعودان مرة أخرى؟

تناولت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكى كيم كاردشيان ، العشاء مع زوجها السابق كاني ويست وذلك في نوبو ماليبو مساء الثلاثاء، حيث اجتمع الثنائى مع أطفالهما وأصدقائها في المدرسة، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

كانى وكيم





وشوهد الثنائي وهما يصلان بفارق دقائق، ولم تكن زوجة ويست الحالية بيانكا سينسوري موجودة في المطعم، وارتدت ابنة كانى وكيم الكبرى نورث وأصدقاؤها قمصان Vultures كبيرة الحجم ذات الأكمام الطويلة للاحتفال بالإصدار القادم لألبوم Ye Vultures.

كيم وأصدقاء أولادها





وارتدت كارداشيان خلال حضورها موعد العشاء بلوزة قصيرة للغاية مع بنطال عالي الخصر من القطيفة أو الفراء، وكانت ترتدي معطفًا طويلًا مخملى مصنوعًا من مادة متطابقة وجوارب جلدية لامعة وتركت شعرها الأسود منسدل على كتفيها ووضعت مكياج وردي أحادي اللون، وحملت في يدها محفظة من الكريستال من Balenciaga.

كانى ويست

وارتدى ويست جاكيت جلد منفوخ مع بنطال جينز شمعي وغطى وجهه بقناع من الجوارب، والذي كان يرتديه أيضًا عندما دخل سيارته، وكان يرتدى خاتم الزواج، مما يشير إلى إن لقاء الثنائى قد لا يكون دليل على إمكانية عودة كانى وكيم مرة أخرى.

نورث ابنة كانى وكيم























