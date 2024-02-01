أين تذهب بمعرض الكتاب؟ فعاليات فنية وثقافية فى ثامن يوم للجمهور

MENAFN - Youm7) يلتقى جمهور معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ55، اليوم الخميس 1 فبراير، فى ثامن أيام المعرض، بعدد من الندوات والفعاليات والأنشطة المهمة للكبار والأطفال.

الرئيسية

"القاعة الرئيسية" تقام ندوة "الدستور الأخلاقى للمصرى القديم" في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، و"القاهرة شوارع وحكايات" في تمام الساعة الثانية عصرا، و"مؤسسات النشر ودورها في تعميق الوعى لدى الشباب" في تمام الساعة الرابعة عصرا.

الدولية

"القاعة الدولية" تقام ندوة "كتاب وجوائز" في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، و"الوطن وشجر التين.. رواستان مترجمتان إلى العربية" في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، و"دور الرسام الإيضاحى ومكانته في النرويج" في تمام الساعة الرابعة مساء، و"العلاقات المصرية السريلانكية من خلال الأدب" في تمام الساعة السادسة مساء.

الصالون الثقافى

"الصالون الثقافي" يقام "المؤتمر الثالث: استعادة طه حسين"، في تمام الساعة العاشرة صباحا، قاعة "فكر وإبداع" يقام ندوة "شطر الإيمان في الطهارتين الصغرى والكبرى ونائبهما" في تمام الساعة الثانية عشر صباحا، و"مغارة المنجنيز الأسود" في تمام الساعة الثانية ظهرا، و"يوميات طبيب سيناوى" في تمام الساعة الرابعة مساء، و"صاحب العالم" في تمام الساعة السادسة مساء.

فكر وإبداع

وفى قاعة "المؤسسات الثقافة المصرية" تقام "حماية المرأة من التهديد والابتزاز الإلكترونى" في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

أنشطة الطفل





أنشطة الطفل





ديوان الشعر