أين تذهب بمعرض الكتاب؟ فعاليات فنية وثقافية فى ثامن يوم للجمهور

(MENAFN
- Youm7) يلتقى جمهور معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ55، اليوم الخميس 1 فبراير، فى ثامن أيام المعرض، بعدد من الندوات والفعاليات والأنشطة المهمة للكبار والأطفال.
الرئيسية
"القاعة الرئيسية" تقام ندوة "الدستور الأخلاقى للمصرى القديم" في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، و"القاهرة شوارع وحكايات" في تمام الساعة الثانية عصرا، و"مؤسسات النشر ودورها في تعميق الوعى لدى الشباب" في تمام الساعة الرابعة عصرا.
الدولية
"القاعة الدولية" تقام ندوة "كتاب وجوائز" في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، و"الوطن وشجر التين.. رواستان مترجمتان إلى العربية" في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، و"دور الرسام الإيضاحى ومكانته في النرويج" في تمام الساعة الرابعة مساء، و"العلاقات المصرية السريلانكية من خلال الأدب" في تمام الساعة السادسة مساء.
الصالون الثقافى
"الصالون الثقافي" يقام "المؤتمر الثالث: استعادة طه حسين"، في تمام الساعة العاشرة صباحا، قاعة "فكر وإبداع" يقام ندوة "شطر الإيمان في الطهارتين الصغرى والكبرى ونائبهما" في تمام الساعة الثانية عشر صباحا، و"مغارة المنجنيز الأسود" في تمام الساعة الثانية ظهرا، و"يوميات طبيب سيناوى" في تمام الساعة الرابعة مساء، و"صاحب العالم" في تمام الساعة السادسة مساء.
فكر وإبداع
وفى قاعة "المؤسسات الثقافة المصرية" تقام "حماية المرأة من التهديد والابتزاز الإلكترونى" في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.
أنشطة الطفل
أنشطة الطفل
ديوان الشعر
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