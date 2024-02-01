عملات قديمة بأسعار رمزية فى معرض الكتاب.. الـ 50 دولارا بـ75 جنيها مصريا صور

عملات قديمة بأسعار رمزية فى معرض الكتاب.. الـ 50 دولارا بـ75 جنيها مصريا صور
التاريخ
2/1/2024 4:29:45 AM
(MENAFN
- Youm7) توافد زوار معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 55، على جناح وزارة الثقافة، الذى يضم العديد من الهيئات والقطاع التى تضم مختلف الكتب والروايات والقصص، ولكن الشىء اللافت للنظر هو تخصيص جزء من الجناح يضم العملات المصرية والعربية القديمة وأيضا العملات الأوروبية والأمريكية القديمة، إضافة إلى وجود "طوابع البريد" المتنوعة والقديمة أيضا.
وقال أحمد محمد، المسئول عن العملات بالجناح، إن جميع العملات المعروضة أصلية، بما فيها العملات الخاصة بالملك فاروق، كما أن جميع الزوار الذين يقبلون على شراء هذه العملات يقولون إننا نبيع هذه العملات بأسعار مخفضة على عكس عادة بيع العملات القديمة التى تصل إلى آلالاف الجنيهات. وأشار المسئول عن العملات بالجناح إلى أن العملات القديمة مثل 10 جنيهات والخمس جنيهات القديمة، يصل قيمته الـ90 جنيها، والـ50 دولارا القديمة يصل قيمتها إلى 75 جنيها مصريا.
ومن المعتاد دائما مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنية، فنشهد الدورة الجديدة للمعرض التى تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، مشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام. وجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، مما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافى، والإبداعى، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية فى الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.
العملات المصرية والأوروبية بمعرض القاهرة
العملات المصرية والأوروبية بمعرض القاهرة
العملات المصرية والأوروبية بمعرض القاهرة
العملات المصرية والأوروبية بمعرض القاهرة
العملات المصرية والأوروبية بمعرض القاهرة
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