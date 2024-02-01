Thursday, 01 February 2024 01:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عملات قديمة بأسعار رمزية فى معرض الكتاب.. الـ 50 دولارا بـ75 جنيها مصريا صور

2/1/2024 4:29:45 AM
(MENAFN- Youm7) توافد زوار معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 55، على جناح وزارة الثقافة، الذى يضم العديد من الهيئات والقطاع التى تضم مختلف الكتب والروايات والقصص، ولكن الشىء اللافت للنظر هو تخصيص جزء من الجناح يضم العملات المصرية والعربية القديمة وأيضا العملات الأوروبية والأمريكية القديمة، إضافة إلى وجود "طوابع البريد" المتنوعة والقديمة أيضا.
وقال أحمد محمد، المسئول عن العملات بالجناح، إن جميع العملات المعروضة أصلية، بما فيها العملات الخاصة بالملك فاروق، كما أن جميع الزوار الذين يقبلون على شراء هذه العملات يقولون إننا نبيع هذه العملات بأسعار مخفضة على عكس عادة بيع العملات القديمة التى تصل إلى آلالاف الجنيهات.
وأشار المسئول عن العملات بالجناح إلى أن العملات القديمة مثل 10 جنيهات والخمس جنيهات القديمة، يصل قيمته الـ90 جنيها، والـ50 دولارا القديمة يصل قيمتها إلى 75 جنيها مصريا.
ومن المعتاد دائما مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنية، فنشهد الدورة الجديدة للمعرض التى تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، مشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.
وجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، مما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافى، والإبداعى، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية فى الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.

العملات المصرية والأوروبية بمعرض القاهرة

العملات المصرية والأوروبية بمعرض القاهرة

العملات المصرية والأوروبية بمعرض القاهرة
العملات المصرية والأوروبية بمعرض القاهرة



العملات المصرية والأوروبية بمعرض القاهرة





MENAFN01022024000132011024ID1107796309

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث