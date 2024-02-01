إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتف Iphone 11 و Iphone 6 Plus

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- Youm7) كشفت شركة أبل عن سلسلة iPhone 11 منذ بضع سنوات تقريبًا، حيث يعد هاتف iPhone 11 من أبل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات فى وقتها والعديد من الألوان المميزة، حيث عملت أبل حينها على تغيرات كبيرة فى التصميم، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف هاتف iPhone 6 Plus:
iPhone 11
الشاشة:
6.1 بوصة
دقة الشاشة: تبلغ 1792 × 828بيكسل.
نوع الشاشة: شاشة OLED
المعالج: معالج A13 Bionic
الرام: 4 جيجابايت.
مساحة الذاكرة: 64 جيجابايت.
نظام التشغيل: نظام iOS 14
الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 12
ميجابيكسل لكلا منها.
الكاميرا الأمامية: بدقة
12
ميجابيكسل.
البطارية: بقوة 3110 mAh.
iPhone 6 Plus
دقة الشاشة: تبلغ 1080×1920 بيكسل.
نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.
المعالج: معالج A8 .
الرام: تبلغ 1 جيجابايت.
مساحة الذاكرة:تبلغ
128 جيجابايت.
نظام التشغيل: نظام iOS 12.
الكاميرا الخلفية: كاميرا بدقة 8 ميجابيكسل لكل منها.
الكاميرا الأمامية: بدقة 1.2 ميجابيكسل.
البطارية: بقوة 2915 mAh.
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