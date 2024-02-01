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يعنى إيه ميزة Game View الجديدة فى Edge Copilot؟

2/1/2024 4:29:41 AM
(MENAFN- Youm7) تختبر مايكروسوفت حاليًا ميزة جديدة تسمى "game view" لمتصفح Edge Copilot ضمن Edge Canary، الإصدار التجريبي من المتصفح، حيث تهدف هذه الميزة إلى توفير مساعدة داخل المتصفح ومعلومات مخصصة لألعاب الفيديو.



ويتيح Game View للمستخدمين الوصول إلى مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يركز بشكل خاص على الألعاب، ويمكن للمستخدمين طرح أسئلة حول اللعبة التي يلعبونها حاليًا، مثل البحث عن النصائح والإرشادات، أو الاستفسار عن أفضل التعديلات، أو استكشاف الآليات المصاحبة.











فقط تخيل أنك تلعب لعبة Prince of Persia (هذه هي معرفتي بالألعاب) وتحتاج إلى المساعدة في معركة صعبة مع الزعماء، ومن خلال game view، ما عليك سوى فتح جزء Copilot والانتقال إلى game view المخصص، وهنا، يمكنك الدردشة مع مساعد الذكاء الاصطناعي وطرح أسئلة مثل "أفضل التعديلات لـ PoP" أو "نصائح لهزيمة زعيم العدو".



ومن المتوقع أن تعرض الميزة المعلومات والاقتراحات ذات الصلة مباشرة داخل جزء Copilot، مما يلغي الحاجة إلى تبديل علامات التبويب والبحث في الويب، ومن المهم التأكيد على أن game view حاليًا في مرحلة التطوير المبكر وهو متاح فقط داخل Edge Canary.


وهذا يعني أن الميزة قد تكون غير مستقرة، وقد لا تعمل وظائفها بكامل طاقتها أو لا يتم تحسينها، من المحتمل أن تستخدم Microsoft Canary لجمع التعليقات وتحسين الميزة قبل الإصدار العام.



وإذا تم تنفيذه بنجاح، يمكن أن يوفر Game View طريقة ملائمة للاعبين للوصول إلى المعلومات والمساعدة المتعلقة بلعبتهم الحالية دون مغادرة المتصفح الخاص بهم، وقد يؤدي هذا إلى تحسين تجربة الألعاب الشاملة لمستخدمي Edge.












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