ملامحك قد تكشف عن ثرائك أو فقرك!



وفقاً للباحث ر. ثورا بيورنسدوتير، الذي شارك في هذه الدراسة ويتابع دراسته العليا في جامعة تورونتو، تم التأكيد على الارتباط بين مستوى الراحة المالية والطبقة الاجتماعية في أبحاث سابقة. يقول بيورنسدوتير: "بشكل عام، يبدو أن الأشخاص الذين يتمتعون بالثراء يعيشون حياة أكثر سعادة وأقل قلقاً مقارنة بأولئك الذين يعانون من صعوبات في تغطية نفقاتهم اليومية".



ملامحك قد تكشف عن ثرائك

أظهرت الدراسة، التي أجراها بيورنسدوتير بالتعاون مع الأستاذ نيكولاس أ. رول، أن الاختلافات في مستوى الرفاهية يمكن أن تظهر على وجوه الأفراد بشكل واضح. في هذا السياق، أُظهرت صور لطلاب الجامعة من مختلف الأعراق، حيث تم تصنيف الأفراد إما كأفراد من الطبقة العليا أو الطبقة العاملة بناءً على دخلهم السنوي.



عندما طُلب من المشاركين تخمين فئة الأفراد في الصور، تمكنوا من القيام بذلك بدقة تصل إلى 68%، ما يشير إلى تأثير كبير للانطباعات الاقتصادية على تصنيف الأفراد. وقد أعرب ر. ثورا بيورنسدوتير عن دهشته حيال قوة التأثير، خاصةً بالنظر إلى تفاوت الفروق الدقيقة في ملامح الوجوه. وأضاف نيكولاس أ. رول: "هذا هو الجزء الأكثر إثارة للدهشة من الدراسة بالنسبة لي".



دراسة تثير الدهشة حول الملامح

في استمرار للدراسة الرائدة حول تأثير الظروف الاقتصادية على الانطباعات الأولى، أفادت دراسة حديثة نُشرت في مجلة الشخصية وعلم النفس الاجتماعي بنتائج مثيرة. وأثارت الدراسة التي أجراها باحثون بارعون من جامعة تورونتو استغراباً بين الباحثين والمجتمع العلمي.



قال ر. ثورا بيورنسدوتير، الباحث الرئيسي في الدراسة وطالب دراسات عليا في جامعة تورونتو: "الناس لا يدركون حقاً ما هي الإشارات التي يستخدمونها عندما يصدرون هذه الأحكام". وأضاف: "إذا سألتهم عن السبب، فإنهم لا يعرفون. إنهم لا يدركون كيف يفعلون ذلك".



ولكن بيورنسدوتير وفريقه أرادوا فهم هذه الإشارات بشكل أفضل، فقاموا بتكبير ملامح الوجه. واكتشفوا أن الأفراد كانوا لا يزالون قادرين على التخمين بشكل صحيح حتى عند النظر إلى جزء محدد من الوجه، حيث كانت العيون والفم تلعب دوراً مميزاً. ورغم ذلك، كان الوجه برمته هو العامل الأكثر تأثيراً.





وفي تحليل مفصل، أشار بيورنسدوتير إلى أن هذا التأثير قد يكون ناتجاً عن تراكم المشاعر على مر الوقت، حيث قال: "من المحتمل أن يكون هذا التأثير بسبب أنماط المشاعر التي أصبحت محفورة في وجوههم مع مرور الوقت". وأشار إلى أن الانكماش المزمن لبعض العضلات يمكن أن يؤدي إلى تغييرات تظهر على الوجه.



عند استعراض صور لأشخاص يبدون سعداء، لم يتمكن الطلاب من التمييز بين الطبقات الاجتماعية والاقتصادية بشكل أفضل من الصدفة، ما أثبت أهمية التعبيرات الوجهية المحايدة. وأضافت رول: "بمرور الوقت، يصبح وجهك يعكس تجاربك ويكشف عنها بشكل دائم".



وفي ختام الدراسة، قام الباحثون بتحديد كيف يمكن لهذه الانطباعات أن تؤثر في العالم الحقيقي. وطلبوا من الطلاب تقييم أي من الأشخاص في الصور يمكن أن يكون محاسباً، وكان الفحص يشير إلى تفضيل الطلاب للاختيارات من الطبقة العليا. وفي تعليقه على ذلك، قال رول: "يتحدث الناس عن دورة الفقر، ومن المحتمل أن يكون هذا أحد العوامل المساهمة في ذلك". -عربي بوست

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