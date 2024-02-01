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إعلان نتائج الشامل

2/1/2024 4:27:56 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا للامتحانات أحمد العجلوني، اليوم الخميس، نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الشتوية 2024.

وقال العجلوني خلال مؤتمر صحفي الخميس، إن عدد المشتركين في هذه الدورة 6320 طالبا وطالبة، تقدم منهم للامتحان بورقة أو أكثر 6311 طالبا وطالبةً، توزعوا على 53 كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، في 90 تخصصاً دراسيا.

وتغيب عن الامتحان بجميع أوراقه 9 طلاب فقط، وتم ضبط 14 مخالفة أثناء الامتحان، فيما بلغ عدد الطلبة الذين استكملوا متطلبات النجاح في الامتحان لهذه الدورة 4121 طالبا وطالبة، وبذلك تكون نسبة النجاح العامة في الامتحان (65,2%)، وهي ضمن نسبة النجاح العامة في الامتحان الشامل مقارنة بنسبة النجاح في الدورات السابقة، وفق العجلوني.






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