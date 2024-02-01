إعلان نتائج الشامل

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن رئيس جامعة
البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا للامتحانات أحمد العجلوني، اليوم الخميس،
نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الشتوية 2024.
وقال العجلوني خلال
مؤتمر صحفي الخميس، إن عدد المشتركين في هذه الدورة 6320 طالبا وطالبة، تقدم منهم
للامتحان بورقة أو أكثر 6311 طالبا وطالبةً، توزعوا على 53 كلية جامعية وجامعية
متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، في 90 تخصصاً دراسيا.
وتغيب عن
الامتحان بجميع أوراقه 9 طلاب فقط، وتم ضبط 14 مخالفة أثناء الامتحان، فيما بلغ
عدد الطلبة الذين استكملوا متطلبات النجاح في الامتحان لهذه الدورة 4121 طالبا
وطالبة، وبذلك تكون نسبة النجاح العامة في الامتحان (65,2%)، وهي ضمن نسبة النجاح
العامة في الامتحان الشامل مقارنة بنسبة النجاح في الدورات السابقة، وفق العجلوني.
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