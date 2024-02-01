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السياسة والمجتمع يخرج الفوج الاول من العقول السياسية

2/1/2024 4:27:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أنهى 14 شابًّا وشابّة رحلتهم التدريبية بعد مضي 4 شهور من بدء برنامج "تجوّل مع معهد السياسة والمجتمع" الذي يسعى إلى تمكين العقول السياسية من طلبة وخريجي تخصص العلوم السياسية بشكل خاص وتخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية بشكل عام.
فلسفة البرنامج، بحسب المديرة التنفيذية لمعهد السياسة والمجتمع د. رشا فتيان، تأتي من منظور نقل المعرفة وأدواتها من النظرية إلى التطبيق وإضفاء المهارات اللازمة، بما يمكن الشباب وينمي قدراتهم ويعزز من دورهم للانخراط في الفضاء العام والاشتباك مزيدًا في المجال السياسي بما يحقق التطلعات الوطنية من خلال استثمار الموارد بطريقة فعّالة وذكية وفي ظل ما تشهده البلاد من تحولات سياسية على الصعيدين الداخلي والخارجي وانتخابات برلمانية مقبلة هي الأولى بعد صدور قانونين جديدين للأحزاب والانتخاب.
تقول، أبرار العبويني، إحدى خريجات الفوج الأول لهذا البرنامج: "انطلاقًا من دورنا كطلاب علوم سياسية ارتأينا أن ننضم لهذا البرنامج الذي طرح عدة محاور تتعلق بالثقافة والتاريخ الأردني وتحليل البيئة السياسية المحيطة، كما تطرقنا في هذا البرنامج إلى أسس البحث العلمي ومهارات التفكير والتخطيط الاستراتيجي وكيفية كتابة أوراق تحليل السياسات، وكان ختامها المهارات المتعلقة بالمقابلات الوظيفية وكيفية كتابة السيرة الذاتية والبحث عن المنح والوظائف، لقد كانت الاستفادة عظيمة كطلبة نسعى أن نكون ذو أثر فعّال في التحديث السياسي".
أما أحمد الضرابعة، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من الجامعة الأردنية وكاتب في عدد من المواقع الإلكترونية، يرى بأن البرنامج الذي يقدمه معهد السياسة والمجتمع يعد من الأفضل، من حيث المحتوى والمدربين "الأكفاء وأصحاب الخبرة"، ولما يتناوله البرنامج من موضوعات مهمة للشباب والشابات في الأردن تساعدهم في العمل السياسي والاجتماعي.
وأضافت فتيان: "إن البرنامج يتكون من عشرة محاور بواقع أكثر من 45 ساعة تدريبية تتنوع ما بين تمكين المشاركين من كتابة التقارير الدورية ومراجعات الكتب دخولًا إلى أساسيات البحث العلمي وإعداد أوراق السياسيات وتلخيص السياسات ومهارات التفكير والتخطيط الاستراتيجي والاتصال السياسي إلى جانب المحاور المتعلقة بالتوجيه المهني والمهارات الشخصية والحياتية والصحافة والإعلام من منطلق مساعدة المشاركين في تأهيلهم لسوق العمل. ولفتت فتيان إلى أن البرنامج تناول أيضًا القضايا السياسية المنوعة حيث خصص محورًا خاصًّا عن التاريخ السياسي الأردني وصناعة السياسات في الأردن وتحدي الانتقال الديمقراطي.










وأكدت فتيان على أن المعهد ينوي عقد البرنامج التدريبي بشكل دوري لتكون الفرصة متاحة أمام أكبر قدر ممكن من الشباب الأردني الطموح. وأشارت إلى أن المعهد فتح استقبال الطلبات للفوج الثاني من البرنامج الذي يستوعب 10 مشاركين لتكون الجلسات التدريبية مركّزة وتحقق أكبر قدر من الفائدة للمشاركين.










هذا وكان معهد السياسة والمجتمع قد أعلن مؤخرًا تغيير اسم برنامجه التدريبي ابتداءً من الفوج القادم إلى برنامج "عبدالله الجبور لتمكين العقول السياسية"، وفي تصريح سابق للمدير التنفيذي للمعهد فإن هذه الخطوة جاءت تكريمًا للزميل الراحل الجبور كباحث متميز ولما له من إسهامات عديدة على الصعيدين العلمي والفكري، وكشخصية شابة عُرفت بمواقفها الإنسانية والوطنية ساعدت ومكّنت وألهمت الكثير من الشباب ممن حوله، خصوصًا وأن الزميل الراحل كان عضو فريق التدريب ضمن أعمال هذا البرنامج خلال الفترة الماضية.




يُذكر أن معهد السياسة والمجتمع مؤسسة غير ربحية، ومعهد دراسات وأبحاث مستقل يهدف من خلال عمله إلى تحقيق الاستقرار والازدهار في الاردن والاقليم وتعزيز اطر وادوات المعرفة بالمنطقة ومجتمعاتها.



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