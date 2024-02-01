الأمم المتحدة: انتهاك المستشفيات في الضفة الغربية مخالف للقانون الدولي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكد الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك أن انتهاك المستشفيات مخالف للقانون الدولي، وذلك بعد أن داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى في الضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين.
وشدد دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي على ضرورة "حماية المستشفيات بأي ثمن، لأن انتهاك المستشفيات يعد مخالفا للقانون الدولي، ونقف بوضوح ضد أي نوع من عمليات القتل خارج نطاق القانون".
يذكر أن قوات الاحتلال نفذت هجوما على مستشفى جنين انتشر على منصات التواصل الاجتماعين وهم يلوحون ببنادقهم ويرهبون الموظفين والمرضى داخل المستشفى.
إلى ذلك، قال تقرير أممي صدر اليوم الخميس، إنه منذ السابع من تشرين الأول الماضي، استشهد 370 فلسطينيا، من بينهم 94 طفلا، في أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، فيما أصيب 4387 فلسطينيا، من بينهم 660 طفلا، بجروح على يد قوات الاحتلال والمستوطنين.- (بترا)
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