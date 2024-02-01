الجيش الأمريكي يوجه ضربات استباقية للحوثيين

MENAFN - Alghad Newspaper) أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم" اليوم الخميس توجيه ضربات جوية استباقية استهدفت مرابض طائرات مسيرة للحوثيين ومحطة تحكم أرضية، وأسقطت صاروخا باليستيا مضادا للسفن.

وجاء في بيان أصدرته "سنتاكوم" عبر موقع "إكس": "في 31 يناير في حوالي الساعة 8:30 مساء (بتوقيت صنعاء)، أطلق مسلحو الحوثي المدعومون من إيران صاروخا باليستيا مضادا للسفن من مناطق سيطرتهم في اليمن باتجاه خليج عدن وتم إسقاط الصاروخ بنجاح بواسطة "يو.إس.إس كارني".



وأضاف البيان أنه "في الساعة 9:10 مساء، أسقطت "يو.إس.إس كارني" ثلاث طائرات إيرانية بدون طيار في المنطقة ولم يتم وقوع إصابات أو أضرار".



وأعلنت "سنتاكوم" شن ضربات جوية استباقية استهدفت طائرات مسيرة ومحطة تحكم أرضية للحوثيين باليمن.

وجاء في البيان: "في الأول من فبراير وفي حوالي الساعة 1:30 صباحا (بتوقيت صنعاء)، شنت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربات ضد محطة تحكم أرضية للطائرات بدون طيار تابعة للحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران و10 طائرات بدون طيار لهم ذات اتجاه واحد".



وأضاف أن "القوات الأمريكية حددت محطة التحكم الأرضية للطائرات بدون طيار والمسيرات ذات الاتجاه الواحد في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة".

وتابع البيان أن القوات الأمريكية دمرت مركز التحكم الأرضي عبر شن ضربات جوية نحوه.



ويأتي ذلك في وقت تحدثت تقارير عن ترتيبات أمريكية وبريطانية لتنفيذ عملية عسكرية برية بقوات يمنية تستهدف مواقع الحوثيين في محافظة الحديدة جنوب البحر الأحمر بهدف السيطرة عليها.



ووسع الحوثيون هجماتهم التي كانت تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية، ردا على الضربات التي تنفذها واشنطن ولندن على مواقع للجماعة.



وتشن طائرات حربية أمريكية وبريطانية منذ 12 يناير غارات على مواقع عسكرية للحوثيين في أجزاء مختلفة من اليمن، لحرمانهم من القدرة على مهاجمة السفن في البحر الأحمر، لكن الحوثيين يؤكدون أن هذه الضربات لا تؤثر على قدراتهم العسكرية وأنهم سيواصلون هجماتهم التي بدأت في منتصف نوفمبر الماضي، على السفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية حتى وقف الأعمال القتالية في قطاع غزة.-(وكالات)

