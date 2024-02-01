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للمرة الخامسة.. بلينكن يتوجه إلى الشرق الأوسط نهاية الأسبوع

2/1/2024 4:27:38 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى منطقة الشرق الأوسط في نهاية الأسبوع لإجراء اتصالات دبلوماسية بشأن الوضع في غزة، بينما تستمر الهجمات الإسرائيلية عليها.

وقال مسؤولون في البيت الأبيض، ووزارة الخارجية الأمريكية في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن بلينكن سيزور منطقة الشرق الأوسط خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وذكر المسؤولون أن بلينكن سيجري اتصالات مختلفة مع الأطراف في نطاق التقييمات بشأن الوضع في المنطقة بعد انتهاء الصراع في غزة، وكيفية إدارة غزة في هذه المرحلة، وإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة المحتملة.

ومن المنتظر أن تعلن وزارة الخارجية الأمريكية تفاصيل زيارة بلينكن الجديدة التي زار المنطقة أربع مرات منذ 7 أكتوبر 2023.-(الأناضول)

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