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جيش الاحتلال يعلن مقتل 4 جنود في قطاع غزة

2/1/2024 4:27:38 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس مقتل 4 جنود له في الاشتباكات مع حركة "حماس" بقطاع غزة.


وبذلك يبلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ بداية العملية البرية في القطاع 224 جنديا، وإجمالي قتلاه منذ 7 أكتوبر 561، وفقا للمكتب الصحفي في الجيش الإسرائيلي.

وكشفت الساعات الأخيرة تفاصيل جديدة عن المفاوضات بين إسرائيل و"حماس" لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والعقبات التي تقف عائقا دون إتمامها.


وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية: "يناقش المشاركون في المفاوضات حول قطاع غزة وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، ولكن بعد ذلك سيكون من الصعب على إسرائيل استئناف القتال بنفس القوة، تدرس إسرائيل و"حماس" الآن اتفاقا يبدأ بموجبه إطلاق سراح الرهائن في غزة".


وقال مسؤولون للصحيفة: "عدد من العقبات الخطيرة تجعل التوصل لهذا الاتفاق صعبا، ولكن في حال تم التغلب عليها، يمكن التوصل للاتفاق في غضون أسبوع إلى 10 أيام".


وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن حركة "حماس" تتمسك بـ3 أسرى لإتمام الصفقة القادمة مع الجانب الإسرائيلي، وأشارت إلى أن الأسرى الثلاثة هم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وعبد الله البرغوثي.-(روسيا اليوم)

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