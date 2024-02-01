Thursday, 01 February 2024 01:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة وسط الضفة

2/1/2024 4:27:27 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أقام مستوطنون إسرائيليون، الخميس، بؤرة استيطانية قرب مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، بحسب مسؤول محلي فلسطيني.
وقال صائل كنعان، رئيس مجلس قروي قرية برقة (شرق البيرة) للأناضول، إن "مجموعة من المستوطنين أقاموا الخميس، بؤرة استيطانية على أراضي القرية".
ولفت إلى أن البؤرة "تقع إلى الغرب من القرية وتهدف للسيطرة على أراض واسعة وربطها بمستوطنات مقامة منذ عدة سنوات في الموقع".
وأفاد كنعان أن الأراضي "ملك خاص لأهالي ويملكون أوراق رسمية فيها"، وبين أن "المستوطنين وبدعم وحماية من الجيش الإسرائيلي يسيطرون على نحو ألف دونم (الدونم يعادل ألف متر مربع) من أراضي القرية".
وقال إن هناك "خمسة بؤر استيطانية مقامة على أراضي برقة وتفصلها عن مدينة البيرة".
وبيّن المسؤول المحلي أن قريته "مستهدفة منذ سنوات، وزادت مضايقات المستوطنين والجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي (الحرب الإسرائيلية على غزة)".
وأضاف أنه "يتم منع المزارعين من الوصول إلى حقولهم، ويغلق مدخل القرية من قبل قوات الجيش وبرفقة مستوطنين".
وتصاعدت اعتداءات المستوطنين بكل أشكالها بما فيها بناء البؤر الاستيطانية في الضفة المحتلة تزامنا مع الحرب على قطاع غزة، حيث يفرض الجيش الإسرائيلي واقعا صعبا على الفلسطينيين، ويوفر غطاء قانونيا للمستوطنين.
وتقدر حركة "السلام الآن" الإسرائيلية أن أكثر من 700 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.-(الأناضول)

MENAFN01022024000072011014ID1107796286

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث