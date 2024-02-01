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واشنطن: الأونروا مهمة للغاية وننتظر نتائج التحقيقات حولها

2/1/2024 4:27:27 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت الإدارة الأمريكية أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تعد مؤسسة هامة للغاية "لا يمكن الاستعاضة عنها" من أجل قطاع غزة، وأنها تنتظر التحقيقات حول المزاعم الأخيرة المتعلقة بها.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في موجز صحفي، قال فيه: "للأونروا دور هام لا يمكن الاستعاضة عنها، ولا توجد حاليا أي منظمة إنسانية أخرى في غزة يمكنها أن تلعب دور الأونروا".
وأشار أن الأونروا تلعب دورًا حساسًا في تلبية الاحتياجات العاجلة للفلسطينيين النازحين، مضيفًا: "لا ينبغي تعريض هذه البعثة للخطر".
وأكد ميلر أهمية قيام الوكالة بالتحقيق بخصوص الادعاءات القائلة بأن بعض موظفي الأونروا على اتصال بحركة حماس، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المواقف مرة أخرى.
ولفت أنهم علقوا مساعداتهم للأونروا لأن التحقيق مستمر، وأنهم ينتظرون انتهائه.
ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ"أونروا"، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة بهجوم "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على مستوطنات إسرائيلية محاذية لغزة.
وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا والسويد بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا للأمم المتحدة حتى مساء الثلاثاء.
وجاءت الإعلانات الغربية عقب ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى "الإبادة الجماعية" في غزة التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب "بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية".
والجمعة، قالت "أونروا" إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد (دون تحديد) من موظفيها في هجمات 7 أكتوبر.
وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
وفي 7 أكتوبر الماضي، شنت "حماس" هجوما على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة قُتل خلاله نحو 1200 إسرائيلي، وأصيب حوالي 5431، وأًسر 239 على الأقل.-(الأناضول)

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