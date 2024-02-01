عموتة يؤكد تعاقد العرب مع نادي معيذر القطري

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكد المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، توقيع مدافع المنتخب يزن العرب عقدا مع نادي معيذر القطري، لتمثيله في المرحلة المقبلة.
وبين عموتة خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة طاجيكستان، أن سبب التوقيع خلال تواجده في المنتخب الوطني، هو أن اليوم الأخير للاعب من أجل التوقيع مع ناد جديد كان الأربعاء، وهو ما دفعه للانضمام إليه رغم بقاء المنتخب في البطولة.
وكان العرب قد انتقل خلال الفترة الماضية إلى نادي الشرطة العراقي قادما من نادي سيلانجور الماليزي، علما بأنه بدأ مسيرته مع الجزيرة، ومثل بعدها فريق الوحدات على الصعيد المحلي.
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