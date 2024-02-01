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عموتة يؤكد تعاقد العرب مع نادي معيذر القطري

2/1/2024 4:27:27 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، توقيع مدافع المنتخب يزن العرب عقدا مع نادي معيذر القطري، لتمثيله في المرحلة المقبلة.

وبين عموتة خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة طاجيكستان، أن سبب التوقيع خلال تواجده في المنتخب الوطني، هو أن اليوم الأخير للاعب من أجل التوقيع مع ناد جديد كان الأربعاء، وهو ما دفعه للانضمام إليه رغم بقاء المنتخب في البطولة.

وكان العرب قد انتقل خلال الفترة الماضية إلى نادي الشرطة العراقي قادما من نادي سيلانجور الماليزي، علما بأنه بدأ مسيرته مع الجزيرة، ومثل بعدها فريق الوحدات على الصعيد المحلي.

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