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المعايطة: الموعد الدستوري لإجراء الانتخابات النيابية اقترب

2/1/2024 4:27:27 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) المعايطة : متفائل بالمسيرة الحزبية والسياسية حتى الآن
قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب،المهندس موسى المعايطة، إن الموعد الدستوري لإجراء الانتخابات النيابية قد اقترب، حيث تنتهي مدة الأربع سنوات الدستورية للمجلس النيابي الحالي في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الحالي، مؤكداً أن الهيئة تعمل على التحضير لهذا الاستحقاق من حيث القضايا الفنية كجداول الناخبين والتعليمات التنفيذية واختيار لجان الاقتراع والفرز.
جاء ذلك خلال استضافته عبر برنامج " نيران صديقة "، والذي يبث على قناة (عمان تي في ) مع الإعلامي هاني البدري.
وقال المعايطة أن الأردن دولة مستقرة، وان الانتخابات هي الامتحان الحقيقي للأحزاب، وأن العمل الحزبي والسياسي هي أماكن معرفة النخب السياسية. وأضاف نحن اليوم أمام فرصةٍ تاريخية متمثلة بالتحديث السياسي والذي يخلق بيئة جديدة في المشهد السياسي القادم، وذلك بدليل وجود ثلاثة وثلاثين حزباً خلال عامين، عليها ان تثبت نفسها من خلال الانتخابات وصناديق الإقتراع وصولا الى التعددية السياسية المطلوبة، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن قيم الدعم المالي للأحزاب تحدده نتائج الصناديق وفق النظام الخاص لذلك، مؤكداً تفاؤله بالعمل الحزبي والسياسي في المسيرة السياسية الحالية وأنها ستحقق وجود وفق المأمول خصوصاً مع وجود التنوع اليميني واليساري والوسط. وأضاف أن الأحزاب السياسية معنية بتوعية المواطنين وتحفيزهم على الانخراط في العمل الحزبي، والمشاركة في الانتخابات على أسس حزبية برامجية، تشكل أغلبية في البرلمان وصولا الى تشكيل حكومة برلمانية.

وقال المعايطة أنه أمام المرأة الأردنية اليوم فرصة في القانون في الدائرتين العامة والمحلية والتي يحق لها اختيار مسارها من خلالها عبر الكوتا أو التنافس الحر، آملاً أن تكون مشاركتها نوعية وليست فقط عددية
وأن الإعلان عن سجل الناخبين سيتم خلال الشهر الحالي وذلك بعد أن تم تحديثه ، ويأتي هذا الإجراء في ضوء استعدادات الهيئة لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة.
وبين المعايطة أن الهيئة المستقلة للانتخاب انتهت تقريبا من تشكيل لجان الانتخاب والتي بلغ عددها (18) لجنة، كما ان التعليمات التنفيذية الناظمة للعملية الانتخابية قد تمت مراجعتها واعدادها بشكل سليم.
وأضاف أن الهيئة المستقلة للانتخاب حريصة على القيام بدورها فيما يخص عملية التوعية والتثقيف ، وذلك بالتعاون مع شركاء العملية الانتخابية، من أحزاب ومؤسسات مجتمع مدني ، مبينا أن الهيئة تعاونت مع وزارة التربية والتعليم من خلال تنفيذ مشروع (بصمة)، والذي ينفذ لأول مرة في المدارس ، وبرامج (معسكرات الحسين للشباب) بالتعاون مع وزارة الشباب، كما ان الهيئة وبالتعاون مع مؤسسة ولي العهد والجامعات الأردنية نفذت برنامج (انا أشارك)، بهدف دمج الشباب الأردني ومشاركتهم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة الى خلق مساحة حوارية بين الشباب على مستوى الجامعات، وتعزيز مفاهيم العمل الحزبي والديمقراطية وسيادة القانون واحترام الرأي والرأي الآخر.

MENAFN01022024000072011014ID1107796282

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