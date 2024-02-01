طبق كوري شعبي يحارب السمنة ودهون البطن



وأوضحت صحيفة "نيويورك بوست " الأميركية، أن الطبق الذي تحدثت عنه الدراسة هو "كيمتشي"، الذي يتكون من الملفوف المخلل أوالفجل المخلل أو البصل المخلل، مع إضافة الثوم والفلفل الأحمر والملح.



ويحفظ الكيمتشي، الذي يعتبر الوجبة الشعبية الأولى في كوريا الجنوبية، في مكان دافئ، فيما يؤكل كنوع من المقبلات أو حتى كطبق رئيسي مع الأرز.



بات الكوريون منزعجين من ادعاءات الصين، أحقيتها في أصل طبق للكيمتشي التقليدي الذي تشتهر به كوريا الجنوبية.

وكان فريق الباحثين قد فحص بيانات 115726 شخصا تراوحت أعمارهم بين 40 و 69 عاما في كوريا الجنوبية، لمعرفة الكميات التي يأكلونها بشكل يومي من ذلك الطبق.



وبحسب النتائج، فقد كان الرجال الذين تناولوا ما بين حصة إلى 3 حصص يوميا من "الكيمتشي"، أقل عرضة للإصابة بالسمنة بنسبة 11-12 في المئة، مقارنة بالذين يأكلون أقل من حصة واحدة يوميا.



وفي ذات السياق، فإن الرجال الذين تناولوا كميات أكبر من "كميتشي الملفوف"، تبين أن لديهم احتمالات أقل بنسبة 10 في المئة للإصابة بالسمنة وتشكّل الدهون الزائدة حول المعدة والبطن.



وبشأن النساء، فقد كان خطر الإصابة بالسمنة وتشكل الدهون أقل بنسبة 8 في المئة عند تناول ذلك النوع من طبق "الكيمتشي".



وبالنسبة للرجال والنساء الذين تناولوا كيمتشي الفجل، فقد انخفض لديهم خطر الإصابة بالدهون حول الوسط والبطن بنحو 9 في المئة، نقلا عن الحرة.





ومع ذلك، نصح الباحثون بتناول الكيمتشي بكميات معتدلة بسبب وجود نسبة عالية من الملح في مكوناته، وذلك للحصول على الفوائد المطلوبة وتفادي الأضرار الصحية الأخرى.

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