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المشاكس السعيد يصبح شيخ الصحافة السعودية - جريدة الوطن السعودية

2/1/2024 4:24:15 AM
(MENAFN- Al Watan) لحظة فارقة في تاريخ الصحافة السعودية، شهدتها الرياض الأحد الماضي، لكنها ليست بمعزل عن حراك بدأ في المملكة قبل بضع سنين، وصار يلفت العالم في مؤشراته، وكتابة تحولاتٍ فاجأت المراقبين في جرأتها ونجاعتها، وهي لما تزل في منتصف الطريق.
في هذا السياق، حدثت مفاجأة هيئة الصحافيين السعوديين، التي تبصر حتى في وجوه المنافسين من أبناء المهنة فرحتهم بها ومشاركتهم الزهو بنجاحها، لأنه وفقًا لما قال صراحة الرئيس السابق خالد المالك ((جميع الأسماء المرشحة على مستوى عال من الكفاءة والشغف، وهم القاطرة التي ستدفع الصحافة السعودية إلى مستقبل أكثر إشراقًا وتطورًا استكمالًا لمسيرة الهيئة، والجميع رابح)).
سيقول قائل، من الطبيعي أن يذهب جيل التأسيس، ويخلفه آخر من الصحافيين بعد 20 عامًا من تأسيس الهيئة، إلا أن تجارب نقابات ودول عربية عدة، تبرهن على أن ذلك لم يكن هو الشائع. الواقع أن السلاسة النادرة التي حدث بها التغيير والآلية الحضارية التي تم بها، كانت قصة نجاح أخرى من قصص السعودية المبهرة، في هذه المرحلة التي ما زالت تدهش.
أحد أوجه التجربة الراقية التي شهد عليها زملاء المهنة والجمهور عن قرب عبر الشاشات، ووسائل التواصل الاجتماعي، طابع ((الوفاء)) المتبادل بين الأطراف التي خاضتها، في محطات عدة، مثل تخلي الجيل المؤسس عن الترشح طوعًا قبل أن تبعده الصناديق ذات يوم، وتجانس التكتلات الشبابية الجديدة، خصوصًا في ((قائمة المستقبل)) الفائزة، وتقبل شقيقتها ((قائمة التطوير)) النتائج، وسعادتها باللحظة كما لو أن المتزعمين لها لم يفتهم شيء.
وإن رغبت صورة واحدة تختصر روعة المشهد الذي حضر كاتب السطور تفاصيله منذ الصباح الباكر حتى آخر لحظة منه؛ هو تلك المصافحة النقية بين قطب الصحافة العريق خالد المالك، وابن المهنة الشاب خلفه عضوان الأحمري، وكلاهما يتبادلان التهاني بما حقق الأول في مسيرته صحبة رفيق دربه الراحل تركي السديري، وفوز الثاني المستحق بمقعد الصحافة السعودية الأول ((بإجماع)) فريق أعضاء مجلس الإدارة، في لحظة أخرى من السلاسة لم تستغرق دقيقة.
لا يمكن أن يحدث شيء بكل هذه الروح اللافتة، من دون عمل لذلك وجهود وتنسيق؛ كان للزميل عضوان فيه قصب السبق، فكان اختيار زملاء المهنة له تقديرًا في محله، وتاج فخر لنا أبناء ((اندبندنت عربية)) والمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام بأسرها، إذ كان سبعة من أعضاء المجلس الـ13 منها، بمن فيهم الرئيس ونائبه.
الروح التي نفختها السعودية في شبابها، كانت حاضرة في دعم التحول الذي صار، إلا أن الكفاءة والعصامية أيضًا هذه المرة كانت عنوانًا قائمًا، فقد بدأ رئيس الصحافيين الجديد من قاع المهنة في صحيفة الوطن، ينحت من الصخر ويقاوم ضغوط التيارات، بل يوظفها وقودًا لعناوينه الحمراء على أعمدة صحيفته، التي أحدثت يومئذ زلزالًا في عالم الصحافة السعودية ورفعت سقف التناول لمستويات ظن كثيرون أنها مستحيلة.
وحين هبت رياح المنتديات والتواصل الاجتماعي، اغتنمها فتفوق فيها وتألق بشعاره الأثير ((الحياة سعيدة))، لكنه لم ينس مهنته، فكان أعلى الأصوات في الدفاع عن صنعة الصحافة أن تهان وتبتذل، موظفًا الإمكانات التي أكسبته في الدفاع عنها كما لو كانت المهنة قضيته وعشيرته. وهي أقوال قرنها بالأفعال، يوم بات معلقًا واسع الانتشار على المنصات الدولية، من منطلقات وطنية، ولكن بأدوات مهنية، جعلت لكلمته وزنًا يلقى اهتمامًا واحترامًا.
في حواره الأخير مع الزملاء في بودكاست ((سقراط))، لخص مواقفه تلك، وخلفيات اعتزازه بالمهنة، رغم موجة الانصراف عنها إلى ((المشاهير))، فكان مما ذكر أن ((الإعلام السعودي سيبقى الأبرز والأقوى، لأنه تأسس على خطاب متزن رصين، لذلك هو مستمر ويتطور، وغيره من إعلام الشعارات الشعبوية يسقط)).
وبعد أن جرى انتخابه تعهد أن يدفع بتلك الرصانة إلى مستويات أبعد، بأن ((يكون للصحافي السعودي حضور عربي ودولي، ورفع تقييم حرية الصحافة السعودية في المؤشرات الدولية))، فضلًا عن توفير غطاء لحماية الصحفي وتدريبه، وتطوير أدواته.
وقد تكون صحيفة ((اندبندنت عربية)) التي يرأس تحريرها، أحدث شاهد بمحتواها الرصين، على إيمانه بالصحافة والمهنة، على طريقة راهن كثيرون قبل تبنيها على أنها حكر على الصحافة الغربية. وها هي رغم أنها للتو أنهت عامها الخامس، إذا بها تحصد الجوائز وتحقق أرقام انتشار لافتة، تبرهن على أن الصحافة لا تموت، بما في ذلك النوعية، التي ((تكمن في التفاصيل)) والجرأة والصدقية، بدليل أن هذه المقالة الاحتفائية لن يجيزها رئيس التحرير ((المشاكس السعيد)) للنشر، طالما تذكر عنه قليلًا مما يستحق.

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