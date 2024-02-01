شركة Alphawave Semi، وteledyne Lecroy Unveil Pcier 7.0 وتوليد الإشارة والقياس

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم Alphawave Semi (LSE: AWE، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الاتصال عالي السرعة للبنية التحتية التكنولوجية في العالم، وTeledyne LeCroy ، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال اختبار البروتوكول وحلول القياس عن الكشف عن PCI ExpressR 7.0 وهي تقنية مبتكرة في توليد الإشارة ونقلها، والتعاون في القياس وذلك في DesignCon في سانتا كلارا، كاليفورنيا.
وهذا الإطلاق تتويجًا للجهود التعاونية التي بذلتها شركة Alphawave Semi وTeledyne LeCroy، والذي ترتب عليها نتائج مذهلة في تقنيات نقل الإشارة وقياسها. ولقد سرّعت هذه النتائج من نشر تقنية PCIeR 7.0 لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي كثيفة البيانات (AI) لتطبيقات التوسعة الفائقة وتطبيقات البنية التحتية للبيانات.
عرض الجلسة التقنية
ستقدم Alphawave Semi وTeledyne LeCroy بشكل مشترك منهجية الارتباط لعملية 128 GT/s لنماذج IBIS-AMI المستندة إلى PCIe Gen 7 DSP في 1 فبراير من الساعة 9:00 صباحًا إلى 9:45 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ القياسي في قاعة الاحتفالات B في سانتا كلارا مركز المؤتمرات.
سيعرض العرض التقديمي التقني واجهة النمذجة الخوارزمية لمواصفات معلومات المخزن المؤقت للإدخال / الإخراج الخاصة بـ Alphawave Semi (IBIS-AMI). تعد هذه الواجهة جزءًا لا يتجزأ من التنبؤ بأداء جهاز Serializer-Deserializer (SerDes) القائم على Alphawave Semi 128 جيجابايت في الثانية باستخدام Teledyne LeCroy's WaveMaster® 8650HD 65 جيجاهرتز، وراسم الذبذبات عالي الوضوح 12 بت(HDO®)، وبرنامج اختبار الامتثال QualiPHY® الخاص بـ PCIe 7.0.
ستُظهر النتائج أن جهاز Alphawave Semi 128 Gbps SerDes، عند قياسه باستخدام راسم الذبذبات Teledyne LeCroy 12 بت و65 جيجاهرتز، يجتاز جميع اختبارات القاعدة الكهربائية واختبارات الامتثال المتوقعة لـ PCI-SIG® PCIe 7.0، بما في ذلك:
إرسال الناقل استجابة النبض نسبة الإشارة إلى الضوضاء والتشويه (SNDR).
عرض حي في جناح Teledyne LeCroy
بعد العرض التقديمي للجلسة التقنية، يمكن للحاضرين تجربة عرض حي في جناح 1249 في قاعة معرض DesignCon ليعاينوا بشكل مباشر عمليات التحقق من صحة اختبار المحاكاة وجهاز الإرسال لقاعدة PCI-SIG PCIeR 7.0 الكهربائية ومتطلبات مواصفات اختبار الامتثال.
وستكون الجلسة التقنية والعرض التوضيحي أول من يوضح العلاقة بين النماذج والقياسات لعمليات نقل البيانات بمعدل 128 جيجابايت في الثانية باستخدام راسم الذبذبات بتردد 65 جيجاهرتز. سيلعب هذا دورًا حيويًا في دعم تطوير برنامج الامتثال PCIeR 7.0.
نبذة عن Alphawave Semi
(Alphawave Semi LSE:AWE) هي شركة عالمية رائدة في قطاع الاتصالات عالية السرعة للبنية التحتية التكنولوجية في العالم وفي مواجهة النمو الهائل للبيانات، تلبي تقنية Alphawave Semi حاجة ملحة: تمكين البيانات من الانتقال بشكل أسرع وأكثر موثوقية وبأداء أعلى وبطاقة أقل. ونحن شركة أشباه موصلات متكاملة رأسيًا، ويتم نشر منتجات IP والسيليكون المخصص ومنتجات الاتصال الخاصة بنا من قبل عملاء عالميين من الدرجة الأولى في مراكز البيانات والحوسبة والشبكات والذكاء الاصطناعي وشبكة الجيل الخامس والمركبات المستقلة والتخزين. تأسست في عام 2017 من قِبل فريق فني خبير يتمتع بسجل حافل في ترخيص الملكية الفكرية لأشباه الموصلات، وتتمثل مهمتنا في تسريع البنية التحتية للبيانات الحيوية في قلب عالمنا الرقمي. لمعرفة المزيد عن Alphawave Semi، تفضل بزيارة: awavesemi .
يُعد شعار Alphawave Semi، وAlphawave Semi هي علامات تجارية لشركة IP Group plc.
كل الحقوق محفوظة.
نبذة عن Teledyne LeCroy
Teledyne LeCroy هي شركة رائدة في مجال تصنيع راسمات الذبذبات المتقدمة ومحللات البروتوكول وأدوات الاختبار الأخرى، والتي تتحقق من الأداء ومن الامتثال وتصحيح الأنظمة الإلكترونية المعقدة بسرعة وبشكل شامل. ومنذ تأسيسها في عام 1964، ركزت الشركة على دمج الأدوات القوية في المنتجات المبتكرة التي تعزز "الوقت المستغرق لصياغة رؤية". ويتيح الوقت الأسرع للرؤية للمستخدمين العثور بسرعة على العيوب في الأنظمة الإلكترونية المعقدة وإصلاحها، وهو ما يؤدي إلى تحسين وقت الوصول إلى السوق تحسنًا كبيرًا لمجموعة واسعة من التطبيقات والأسواق النهائية. يقع مقر Teledyne LeCroy في تشيستنت ريدج، نيويورك للحصول على مزيد المعلومات، تفضل بزيارة موقع ويب Teledyne LeCroy عبر teledynelecroy .
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN01022024004146001356ID1107796272