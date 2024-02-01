شركة Alphawave Semi، وteledyne Lecroy Unveil Pcier 7.0 وتوليد الإشارة والقياس

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم Alphawave Semi (LSE: AWE، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الاتصال عالي السرعة للبنية التحتية التكنولوجية في العالم، وTeledyne LeCroy ، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال اختبار البروتوكول وحلول القياس عن الكشف عن PCI ExpressR 7.0 وهي تقنية مبتكرة في توليد الإشارة ونقلها، والتعاون في القياس وذلك في DesignCon في سانتا كلارا، كاليفورنيا.

وهذا الإطلاق تتويجًا للجهود التعاونية التي بذلتها شركة Alphawave Semi وTeledyne LeCroy، والذي ترتب عليها نتائج مذهلة في تقنيات نقل الإشارة وقياسها. ولقد سرّعت هذه النتائج من نشر تقنية PCIeR 7.0 لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي كثيفة البيانات (AI) لتطبيقات التوسعة الفائقة وتطبيقات البنية التحتية للبيانات.

عرض الجلسة التقنية

ستقدم Alphawave Semi وTeledyne LeCroy بشكل مشترك منهجية الارتباط لعملية 128 GT/s لنماذج IBIS-AMI المستندة إلى PCIe Gen 7 DSP في 1 فبراير من الساعة 9:00 صباحًا إلى 9:45 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ القياسي في قاعة الاحتفالات B في سانتا كلارا مركز المؤتمرات.

سيعرض العرض التقديمي التقني واجهة النمذجة الخوارزمية لمواصفات معلومات المخزن المؤقت للإدخال / الإخراج الخاصة بـ Alphawave Semi (IBIS-AMI). تعد هذه الواجهة جزءًا لا يتجزأ من التنبؤ بأداء جهاز Serializer-Deserializer (SerDes) القائم على Alphawave Semi 128 جيجابايت في الثانية باستخدام Teledyne LeCroy's WaveMaster® 8650HD 65 جيجاهرتز، وراسم الذبذبات عالي الوضوح 12 بت(HDO®)، وبرنامج اختبار الامتثال QualiPHY® الخاص بـ PCIe 7.0.

ستُظهر النتائج أن جهاز Alphawave Semi 128 Gbps SerDes، عند قياسه باستخدام راسم الذبذبات Teledyne LeCroy 12 بت و65 جيجاهرتز، يجتاز جميع اختبارات القاعدة الكهربائية واختبارات الامتثال المتوقعة لـ PCI-SIG® PCIe 7.0، بما في ذلك:



إرسال الناقل

استجابة النبض نسبة الإشارة إلى الضوضاء والتشويه (SNDR).

عرض حي في جناح Teledyne LeCroy

بعد العرض التقديمي للجلسة التقنية، يمكن للحاضرين تجربة عرض حي في جناح 1249 في قاعة معرض DesignCon ليعاينوا بشكل مباشر عمليات التحقق من صحة اختبار المحاكاة وجهاز الإرسال لقاعدة PCI-SIG PCIeR 7.0 الكهربائية ومتطلبات مواصفات اختبار الامتثال.

وستكون الجلسة التقنية والعرض التوضيحي أول من يوضح العلاقة بين النماذج والقياسات لعمليات نقل البيانات بمعدل 128 جيجابايت في الثانية باستخدام راسم الذبذبات بتردد 65 جيجاهرتز. سيلعب هذا دورًا حيويًا في دعم تطوير برنامج الامتثال PCIeR 7.0.

نبذة عن Alphawave Semi

(Alphawave Semi LSE:AWE) هي شركة عالمية رائدة في قطاع الاتصالات عالية السرعة للبنية التحتية التكنولوجية في العالم وفي مواجهة النمو الهائل للبيانات، تلبي تقنية Alphawave Semi حاجة ملحة: تمكين البيانات من الانتقال بشكل أسرع وأكثر موثوقية وبأداء أعلى وبطاقة أقل. ونحن شركة أشباه موصلات متكاملة رأسيًا، ويتم نشر منتجات IP والسيليكون المخصص ومنتجات الاتصال الخاصة بنا من قبل عملاء عالميين من الدرجة الأولى في مراكز البيانات والحوسبة والشبكات والذكاء الاصطناعي وشبكة الجيل الخامس والمركبات المستقلة والتخزين. تأسست في عام 2017 من قِبل فريق فني خبير يتمتع بسجل حافل في ترخيص الملكية الفكرية لأشباه الموصلات، وتتمثل مهمتنا في تسريع البنية التحتية للبيانات الحيوية في قلب عالمنا الرقمي. لمعرفة المزيد عن Alphawave Semi، تفضل بزيارة: awavesemi .

يُعد شعار Alphawave Semi، وAlphawave Semi هي علامات تجارية لشركة IP Group plc.

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نبذة عن Teledyne LeCroy

Teledyne LeCroy هي شركة رائدة في مجال تصنيع راسمات الذبذبات المتقدمة ومحللات البروتوكول وأدوات الاختبار الأخرى، والتي تتحقق من الأداء ومن الامتثال وتصحيح الأنظمة الإلكترونية المعقدة بسرعة وبشكل شامل. ومنذ تأسيسها في عام 1964، ركزت الشركة على دمج الأدوات القوية في المنتجات المبتكرة التي تعزز "الوقت المستغرق لصياغة رؤية". ويتيح الوقت الأسرع للرؤية للمستخدمين العثور بسرعة على العيوب في الأنظمة الإلكترونية المعقدة وإصلاحها، وهو ما يؤدي إلى تحسين وقت الوصول إلى السوق تحسنًا كبيرًا لمجموعة واسعة من التطبيقات والأسواق النهائية. يقع مقر Teledyne LeCroy في تشيستنت ريدج، نيويورك للحصول على مزيد المعلومات، تفضل بزيارة موقع ويب Teledyne LeCroy عبر teledynelecroy .

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