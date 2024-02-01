Lambdatest تطلق الدورة الأولى من قمة Spartan Summit 2024: ملتقى أمهر المتخصصين في مجال الاختبار

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE ): تعلن LambdaTest ، وهي منصة اختبار موحدة رائدة قائمة على السحابة، عن إطلاقها قمة Spartan Summit لعام 2024 ، المقرر عقدها في السادس من فبراير. يقيم هذا الحدث المجاني عبر الإنترنت لقاءً مثيرًا بين خبراء الاختبار والمهتمين بالمجال، مما يوفر منصة فريدة لتبادل المعرفة والتواصل.

LambdaTest Spartans هو برنامج مناصرة مجتمعية للمبتكرين والمطورين وصانعي التغيير في عالم الاختبار وضمان الجودة، بما في ذلك المناصرون المجتمعيون الذين يكرسون جهودهم لترقية الصناعة.

تجمع قمة Spartan Summit ما بين أعضاء LambdaTest Spartans، وهو مجتمع من الخبراء المتمرسين في مجال الاختبار والمهتمين به. يقود أعضاء هذا المجتمع التغيير في مشهد صناعة الاختبار وضمان الجودة وهم النقطة المحورية في هذا التجمع السنوي المرتقب.

ولقد أعربت Pricilla Bilavendran، قائدة اختبار ضمان الجودة في Billennium وأيضًا LambdaTest Spartan، عن حماسها لهذا الحدث قائلة: "إنه من دواعي السرور، وشرف كبير، أن أكون عضوًا في LambdaTest Spartan. عندما سمعت عن عقد مؤتمر يحضره أعضاء هذا المجتمع فقط، أدهشتني الفكرة. فنادراً ما تحتوي برامج الخبراء المتمرسين على الكثير من العروض. وفي هذا الحدث، يمكن للمرء العثور على محادثات وورش عمل انتقائية ومنسقة مع العديد من فرص التواصل. لذا، لا تفوتوا المشاركة في قمة Spartan Summit لهذا العام."

تتميز قمة Spartan Summit لعام 2024 بما ستنطوي عليه من مناقشات جذابة حول موضوعات مثل مقاييس أداء الويب، والمهارات الشخصية في أتمتة الاختبار، وتقييم أدوات الأتمتة، وتعزيز النظام البيئي للخدمات الصغيرة الخلفية من خلال اختبار العقود، وتأثير الذكاء الاصطناعي في ضمان الجودة وما بعده.

وقال Manoj Kumar، نائب رئيس علاقات المطورين في LambdaTest: "تجسد قمة Spartan Summit التزامنا بتعزيز مجتمع الاختبار الحيوي للغاية من خلال توفير منصة حيث يمكن لقادة الصناعة والمبتكرين والمتحمسين الالتقاء والتواصل. تمكن القمة الحضور من تبادل الأفكار والمعارف وتشكيل مستقبل الاختبار بجهود تعاونية. إنها شهادة على تفانينا في قيادة الابتكار والتميز داخل مجتمع الاختبار، مما يؤثر في نهاية المطاف في الصناعة ككل."

تشمل أبرز أحداث قمة Spartan Summit لعام 2024 فرصة الانضمام إلى صفوف Spartan الموقرة، والمشاركة في المسابقات والسحوبات، واكتساب المعرفة الثاقبة والقيمة التي تساهم في تشكيل مستقبل الاختبار.

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معلومات عن LambdaTest

LambdaTest عبارة عن بيئة تنفيذ مؤسسية ذكية ومتعددة القنوات تساعد الشركات في تقليل الوقت اللازم من أجل الوصول إلى السوق بشكل كبير من خلال تنسيق الاختبار في الوقت المناسب (JITTO)، مما يضمن إصدارات عالية الجودة وتسريع التحول الرقمي. يعتمد أكثر من 10 آلاف عميل من المؤسسات وأكثر من 2 مليون مستخدم في أكثر من 130 دولة على LambdaTest لتلبية احتياجات الاختبار لديهم.



تسمح سحابة اختبار المتصفح والتطبيقات للمستخدمين بإجراء الاختبارات اليدوية والآلية لتطبيقات الويب والجوال عبر أكثر من 3 آلاف متصفح مختلف وأجهزة حقيقية وبيئات أنظمة التشغيل. يساعد HyperExecute العملاء في تشغيل وتنسيق شبكات الاختبار في السحابة لأي إطار عمل ولغة برمجة بسرعات فائقة لتقليل وقت اختبار الجودة، مما يساعد المطورين في بناء البرامج بشكل أسرع.

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