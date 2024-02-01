Lambdatest تطلق الدورة الأولى من قمة Spartan Summit 2024: ملتقى أمهر المتخصصين في مجال الاختبار

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE ): تعلن LambdaTest ، وهي منصة اختبار موحدة رائدة قائمة على السحابة، عن إطلاقها قمة Spartan Summit لعام 2024 ، المقرر عقدها في السادس من فبراير. يقيم هذا الحدث المجاني عبر الإنترنت لقاءً مثيرًا بين خبراء الاختبار والمهتمين بالمجال، مما يوفر منصة فريدة لتبادل المعرفة والتواصل.
LambdaTest Spartans هو برنامج مناصرة مجتمعية للمبتكرين والمطورين وصانعي التغيير في عالم الاختبار وضمان الجودة، بما في ذلك المناصرون المجتمعيون الذين يكرسون جهودهم لترقية الصناعة.
تجمع قمة Spartan Summit ما بين أعضاء LambdaTest Spartans، وهو مجتمع من الخبراء المتمرسين في مجال الاختبار والمهتمين به. يقود أعضاء هذا المجتمع التغيير في مشهد صناعة الاختبار وضمان الجودة وهم النقطة المحورية في هذا التجمع السنوي المرتقب.
ولقد أعربت Pricilla Bilavendran، قائدة اختبار ضمان الجودة في Billennium وأيضًا LambdaTest Spartan، عن حماسها لهذا الحدث قائلة: "إنه من دواعي السرور، وشرف كبير، أن أكون عضوًا في LambdaTest Spartan. عندما سمعت عن عقد مؤتمر يحضره أعضاء هذا المجتمع فقط، أدهشتني الفكرة. فنادراً ما تحتوي برامج الخبراء المتمرسين على الكثير من العروض. وفي هذا الحدث، يمكن للمرء العثور على محادثات وورش عمل انتقائية ومنسقة مع العديد من فرص التواصل. لذا، لا تفوتوا المشاركة في قمة Spartan Summit لهذا العام."
تتميز قمة Spartan Summit لعام 2024 بما ستنطوي عليه من مناقشات جذابة حول موضوعات مثل مقاييس أداء الويب، والمهارات الشخصية في أتمتة الاختبار، وتقييم أدوات الأتمتة، وتعزيز النظام البيئي للخدمات الصغيرة الخلفية من خلال اختبار العقود، وتأثير الذكاء الاصطناعي في ضمان الجودة وما بعده.
وقال Manoj Kumar، نائب رئيس علاقات المطورين في LambdaTest: "تجسد قمة Spartan Summit التزامنا بتعزيز مجتمع الاختبار الحيوي للغاية من خلال توفير منصة حيث يمكن لقادة الصناعة والمبتكرين والمتحمسين الالتقاء والتواصل. تمكن القمة الحضور من تبادل الأفكار والمعارف وتشكيل مستقبل الاختبار بجهود تعاونية. إنها شهادة على تفانينا في قيادة الابتكار والتميز داخل مجتمع الاختبار، مما يؤثر في نهاية المطاف في الصناعة ككل."
تشمل أبرز أحداث قمة Spartan Summit لعام 2024 فرصة الانضمام إلى صفوف Spartan الموقرة، والمشاركة في المسابقات والسحوبات، واكتساب المعرفة الثاقبة والقيمة التي تساهم في تشكيل مستقبل الاختبار.
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معلومات عن LambdaTest
LambdaTest عبارة عن بيئة تنفيذ مؤسسية ذكية ومتعددة القنوات تساعد الشركات في تقليل الوقت اللازم من أجل الوصول إلى السوق بشكل كبير من خلال تنسيق الاختبار في الوقت المناسب (JITTO)، مما يضمن إصدارات عالية الجودة وتسريع التحول الرقمي. يعتمد أكثر من 10 آلاف عميل من المؤسسات وأكثر من 2 مليون مستخدم في أكثر من 130 دولة على LambdaTest لتلبية احتياجات الاختبار لديهم.
تسمح سحابة اختبار المتصفح والتطبيقات للمستخدمين بإجراء الاختبارات اليدوية والآلية لتطبيقات الويب والجوال عبر أكثر من 3 آلاف متصفح مختلف وأجهزة حقيقية وبيئات أنظمة التشغيل. يساعد HyperExecute العملاء في تشغيل وتنسيق شبكات الاختبار في السحابة لأي إطار عمل ولغة برمجة بسرعات فائقة لتقليل وقت اختبار الجودة، مما يساعد المطورين في بناء البرامج بشكل أسرع.
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