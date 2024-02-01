حصول الوحدة EG915U من شركة Quectel على موافقة رسمية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE ) -- يسرّ شركة Quectel Wireless Solutions، المزود العالمي لحلول إنترنت الأشياء، أن تعلن عن حصول وحدة "Quectel EG915U" على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) في مصر. تعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علامة فارقة بالنسبة لشركة Quectel، حيث تؤكد امتثال الوحدة EG915U للمعايير والمتطلبات التنظيمية التي وضعتها الحكومة المصرية.

إن هذا الاعتراف برهان على التزام شركة Quectel بتقديم حلول عالية الجودة وموثوق بها ومتوافقة لعالم إنترنت الأشياء (IoT) السريع التطور، ومع هذه الموافقة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يمكن للشركات والمطورين في مصر دمج الوحدة EG915U بثقة في أجهزة إنترنت الأشياء الخاصة بهم، مع ضمان الامتثال للوائح والمعايير المحلية.

تُعدُّ EG915U من Quectel عبارة عن سلسلة من وحدات LTE Cat 1، المصممة بدقة لتطبيقات آلة إلى آلة (M2M) وإنترنت الأشياء (IoT). وتتميز هذه السلسلة بمعدلات بيانات مذهلة تصل إلى 10 ميجابت في الثانية للوصلة السفلية و5 ميجابت في الثانية للوصلة الصاعدة، وقد تم تصميمها لتلبية متطلبات الاتصال العالي الأداء.

وعلق Norbert Muhrer، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Quectel Wireless Solutions، على الأمر قائلاً: "نحن فخورون بالحصول على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الأمر الذي يدل على ما تتسم به السلسلة EG915U من التميز والامتثال. ستظل شركة Quectel ملتزمة بتوفير أحدث حلول إنترنت الأشياء، وهذه الموافقة هي شهادة على التزامنا بتلبية الاحتياجات المتنوعة للنظام البيئي العالمي لإنترنت الأشياء."

تم تصميم سلسلة EG915U في شكل مدمج وموحد، وتتكامل بسلاسة مع وحدات Quectel المتعددة الأوضاع مثل EG91 وEG95 وBG95 وBG96. ويضمن هذا التوافق انتقالًا سلسًا بين شبكات 2G و4G، مما يسهل القدرة على التكيف مع تطبيقات الصناعة المتنوعة. سواء كنت تنتقل بين أجيال مختلفة من الشبكات أو تلبي متطلبات صناعية محددة، فإن سلسلة EG915U تمثل حلاً موثوقًا به وفعالاً.

وتتميز الوحدة بمجموعة شاملة من بروتوكولات الإنترنت والواجهات المتوافقة مع معايير الصناعة والوظائف المتنوعة، بما في ذلك برامج تشغيل USB المتوافقة مع أنظمة التشغيل Windows 7 و8 و8.1 و10 و11 وLinux وAndroid. ويتيح ذلك للوحدة تلبية مجموعة متنوعة من تطبيقات M2M وإنترنت الأشياء. وتنتمي هذه التطبيقات إلى قطاعات مختلفة، بما في ذلك نقاط البيع (POS)، وإثبات المفهوم (PoC)، وتحصيل الرسوم الإلكترونية (ETC)، والمعدات المشتركة، وبطاقات البيانات، والتحكم في الطاقة ومراقبتها، والأمن والحماية، بالإضافة إلى المساعدين الرقميين الشخصيين الصناعيين (PDA).

تضع شركة Quectel الأمن على رأس أولوياتها في كل ما تفعله. إن التعاون الوثيق مع Finite State، الشركة الرائدة في إدارة مخاطر سلسلة توريد البرامج للمؤسسة، لتعزيز أمان الوحدات من خلال اختبارات أمنية صارمة، يعمل على تحسين رؤية سلسلة توريد البرامج، وإدارة مخاطر البرامج الشاملة، مما يضمن تنفيذ اختبار الأمان في جميع مراحل دورة التطوير. وبالإضافة إلى اختبار الاختراق لوحداتها الرئيسية، أعلنت شركة Quectel عن إصدار وثائق قائمة المواد البرمجية (SBOM) ووثائق تبادل قابلية استغلال الثغرات الأمنية (VEX) لوحدات إنترنت الأشياء الخاصة بها. وفي سابقة هي الأولى من نوعها في الصناعة بين الشركات المصنعة لوحدات إنترنت الأشياء، سيتم توفير هذه الموارد من خلال موقع Quectel الإلكتروني.

وفضلاً عن هذا، ولمساعدة العملاء في تسهيل تصميماتهم، تقدم Quectel مجموعة متنوعة من الهوائيات العالية الأداء التي تعزز الاتصال اللاسلكي بشكل كبير. يمكن لمطوري إنترنت الأشياء الجمع بين وحدات Quectel جنبًا إلى جنب مع هوائيات Quectel وخدمات ما قبل الاعتماد، ما يقلل من التكلفة ووقت الوصول إلى السوق لأجهزة 5G IoT الخاصة بهم.

معلومات عن Quectel

إن شغف Quectel بعالم أكثر ذكاءً يدفعنا إلى تسريع الابتكارات في مجال إنترنت الأشياء. نحن مؤسسة تركز بشكل كبير على العملاء، ونعمل كمزود عالمي لحلول إنترنت الأشياء التي تستند إلى دعم وخدمات متميزة. يحدد فريقنا العالمي المتنامي المكون من 5900 متخصص وتيرة الابتكار في الوحدا الخلوية، والنظام العالمي لسواتل الملاحة (GNSS) ، والواي فاي والبلوتوث بالإضافة إلى الهوائيا والخدمات.

ومن خلال مكاتبنا الإقليمية ومكاتب الدعم في كل أنحاء العالم، فإن قيادتنا الدولية مكرسة لتطوير إنترنت الأشياء والمساعدة في بناء عالم أكثر ذكاءً.

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