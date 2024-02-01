حصول الوحدة EG915U من شركة Quectel على موافقة رسمية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE ) -- يسرّ شركة Quectel Wireless Solutions، المزود العالمي لحلول إنترنت الأشياء، أن تعلن عن حصول وحدة "Quectel EG915U" على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) في مصر. تعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علامة فارقة بالنسبة لشركة Quectel، حيث تؤكد امتثال الوحدة EG915U للمعايير والمتطلبات التنظيمية التي وضعتها الحكومة المصرية.
إن هذا الاعتراف برهان على التزام شركة Quectel بتقديم حلول عالية الجودة وموثوق بها ومتوافقة لعالم إنترنت الأشياء (IoT) السريع التطور، ومع هذه الموافقة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يمكن للشركات والمطورين في مصر دمج الوحدة EG915U بثقة في أجهزة إنترنت الأشياء الخاصة بهم، مع ضمان الامتثال للوائح والمعايير المحلية.
تُعدُّ EG915U من Quectel عبارة عن سلسلة من وحدات LTE Cat 1، المصممة بدقة لتطبيقات آلة إلى آلة (M2M) وإنترنت الأشياء (IoT). وتتميز هذه السلسلة بمعدلات بيانات مذهلة تصل إلى 10 ميجابت في الثانية للوصلة السفلية و5 ميجابت في الثانية للوصلة الصاعدة، وقد تم تصميمها لتلبية متطلبات الاتصال العالي الأداء.
وعلق Norbert Muhrer، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Quectel Wireless Solutions، على الأمر قائلاً: "نحن فخورون بالحصول على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الأمر الذي يدل على ما تتسم به السلسلة EG915U من التميز والامتثال. ستظل شركة Quectel ملتزمة بتوفير أحدث حلول إنترنت الأشياء، وهذه الموافقة هي شهادة على التزامنا بتلبية الاحتياجات المتنوعة للنظام البيئي العالمي لإنترنت الأشياء."
تم تصميم سلسلة EG915U في شكل مدمج وموحد، وتتكامل بسلاسة مع وحدات Quectel المتعددة الأوضاع مثل EG91 وEG95 وBG95 وBG96. ويضمن هذا التوافق انتقالًا سلسًا بين شبكات 2G و4G، مما يسهل القدرة على التكيف مع تطبيقات الصناعة المتنوعة. سواء كنت تنتقل بين أجيال مختلفة من الشبكات أو تلبي متطلبات صناعية محددة، فإن سلسلة EG915U تمثل حلاً موثوقًا به وفعالاً.
وتتميز الوحدة بمجموعة شاملة من بروتوكولات الإنترنت والواجهات المتوافقة مع معايير الصناعة والوظائف المتنوعة، بما في ذلك برامج تشغيل USB المتوافقة مع أنظمة التشغيل Windows 7 و8 و8.1 و10 و11 وLinux وAndroid. ويتيح ذلك للوحدة تلبية مجموعة متنوعة من تطبيقات M2M وإنترنت الأشياء. وتنتمي هذه التطبيقات إلى قطاعات مختلفة، بما في ذلك نقاط البيع (POS)، وإثبات المفهوم (PoC)، وتحصيل الرسوم الإلكترونية (ETC)، والمعدات المشتركة، وبطاقات البيانات، والتحكم في الطاقة ومراقبتها، والأمن والحماية، بالإضافة إلى المساعدين الرقميين الشخصيين الصناعيين (PDA).
تضع شركة Quectel الأمن على رأس أولوياتها في كل ما تفعله. إن التعاون الوثيق مع Finite State، الشركة الرائدة في إدارة مخاطر سلسلة توريد البرامج للمؤسسة، لتعزيز أمان الوحدات من خلال اختبارات أمنية صارمة، يعمل على تحسين رؤية سلسلة توريد البرامج، وإدارة مخاطر البرامج الشاملة، مما يضمن تنفيذ اختبار الأمان في جميع مراحل دورة التطوير. وبالإضافة إلى اختبار الاختراق لوحداتها الرئيسية، أعلنت شركة Quectel عن إصدار وثائق قائمة المواد البرمجية (SBOM) ووثائق تبادل قابلية استغلال الثغرات الأمنية (VEX) لوحدات إنترنت الأشياء الخاصة بها. وفي سابقة هي الأولى من نوعها في الصناعة بين الشركات المصنعة لوحدات إنترنت الأشياء، سيتم توفير هذه الموارد من خلال موقع Quectel الإلكتروني.
وفضلاً عن هذا، ولمساعدة العملاء في تسهيل تصميماتهم، تقدم Quectel مجموعة متنوعة من الهوائيات العالية الأداء التي تعزز الاتصال اللاسلكي بشكل كبير. يمكن لمطوري إنترنت الأشياء الجمع بين وحدات Quectel جنبًا إلى جنب مع هوائيات Quectel وخدمات ما قبل الاعتماد، ما يقلل من التكلفة ووقت الوصول إلى السوق لأجهزة 5G IoT الخاصة بهم.
معلومات عن Quectel
إن شغف Quectel بعالم أكثر ذكاءً يدفعنا إلى تسريع الابتكارات في مجال إنترنت الأشياء. نحن مؤسسة تركز بشكل كبير على العملاء، ونعمل كمزود عالمي لحلول إنترنت الأشياء التي تستند إلى دعم وخدمات متميزة. يحدد فريقنا العالمي المتنامي المكون من 5900 متخصص وتيرة الابتكار في الوحدا الخلوية، والنظام العالمي لسواتل الملاحة (GNSS) ، والواي فاي والبلوتوث بالإضافة إلى الهوائيا والخدمات.
ومن خلال مكاتبنا الإقليمية ومكاتب الدعم في كل أنحاء العالم، فإن قيادتنا الدولية مكرسة لتطوير إنترنت الأشياء والمساعدة في بناء عالم أكثر ذكاءً.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: ، وLinkedIn ، وFacebook ، وX .
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
صور / وسائط متعددة متوفرة على :
MENAFN01022024004146001356ID1107796270