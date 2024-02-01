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دراسة تكشف طبق شعبي كوري يحارب السمنة ودهون البطن

2/1/2024 4:19:53 AM
(MENAFN- Al Watan) ذكرت دراسة حديثة أجراها فريق من الباحثين في جامعة تشونغ إنغ بالعاصمة الكورية الجنوبية، سيؤل، أن تناول 3 حصص من طبق تقليدي معروف، يمكن أن يساهم بشكل كبير في خفض الوزن ومحاربة دهون البطن والوقاية من مرض السكري من النوع الثاني.
وذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، أن الطبق في الدراسة هو الـ "كيمتشي"، الذي يتكون من الملفوف المخلل أوالفجل المخلل أو البصل المخلل، مع إضافة الثوم والفلفل الأحمر والملح.
ويحفظ الكيمتشي، الذي يعتبر الوجبة الشعبية الأولى في كوريا الجنوبية، في مكان دافئ، فيما يؤكل كنوع من المقبلات أو حتى كطبق رئيسي مع الأرز.
وبعد تحليل بيانات 115726 شخصا تراوحت أعمارهم بين 40 و 69 عاما في كوريا الجنوبية، لمعرفة الكميات التي يأكلونها بشكل يومي من ذلك الطبق.
كشفت النتائج، أن الرجال الذين تناولوا ما بين حصة إلى 3 حصص يوميا من "الكيمتشي"، أقل عرضة للإصابة بالسمنة بنسبة 11-12 في المئة، مقارنة بالذين يأكلون أقل من حصة واحدة يوميا.
كما أن الرجال الذين تناولوا كميات أكبر من "كميتشي الملفوف"، ظهرت لديهم احتمالات أقل بنسبة 10 في المئة للإصابة بالسمنة وتشكّل الدهون الزائدة حول المعدة والبطن.
وفيما يخص السيدات، فقد كان خطر الإصابة بالسمنة وتشكل الدهون أقل بنسبة 8 في المئة عند تناول ذلك النوع من طبق "الكيمتشي".
و انخفض خطر الإصابة بالدهون حول الوسط والبطن بنحو 9 في المئة عند السيدات والرجال الذين تناولوا كيمتشي الفجل.
وبالرغم من هذه الفوائد العديدة فقد نصح الباحثون بتناول الكيمتشي بكميات معتدلة وذلك لوجود نسبة عالية من الملح في مكوناته، بحيث يمكن للشخص الحصول على الفوائد المطلوبة وتفادي الأضرار الصحية الأخرى.

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