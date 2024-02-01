دراسة تكشف طبق شعبي كوري يحارب السمنة ودهون البطن

(MENAFN
- Al Watan) ذكرت دراسة حديثة أجراها فريق من الباحثين في جامعة تشونغ إنغ بالعاصمة الكورية الجنوبية، سيؤل، أن تناول 3 حصص من طبق تقليدي معروف، يمكن أن يساهم بشكل كبير في خفض الوزن ومحاربة دهون البطن والوقاية من مرض السكري من النوع الثاني.
وذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، أن الطبق في الدراسة هو الـ "كيمتشي"، الذي يتكون من الملفوف المخلل أوالفجل المخلل أو البصل المخلل، مع إضافة الثوم والفلفل الأحمر والملح.
ويحفظ الكيمتشي، الذي يعتبر الوجبة الشعبية الأولى في كوريا الجنوبية، في مكان دافئ، فيما يؤكل كنوع من المقبلات أو حتى كطبق رئيسي مع الأرز.
وبعد تحليل بيانات 115726 شخصا تراوحت أعمارهم بين 40 و 69 عاما في كوريا الجنوبية، لمعرفة الكميات التي يأكلونها بشكل يومي من ذلك الطبق.
كشفت النتائج، أن الرجال الذين تناولوا ما بين حصة إلى 3 حصص يوميا من "الكيمتشي"، أقل عرضة للإصابة بالسمنة بنسبة 11-12 في المئة، مقارنة بالذين يأكلون أقل من حصة واحدة يوميا.
كما أن الرجال الذين تناولوا كميات أكبر من "كميتشي الملفوف"، ظهرت لديهم احتمالات أقل بنسبة 10 في المئة للإصابة بالسمنة وتشكّل الدهون الزائدة حول المعدة والبطن.
وفيما يخص السيدات، فقد كان خطر الإصابة بالسمنة وتشكل الدهون أقل بنسبة 8 في المئة عند تناول ذلك النوع من طبق "الكيمتشي".
و انخفض خطر الإصابة بالدهون حول الوسط والبطن بنحو 9 في المئة عند السيدات والرجال الذين تناولوا كيمتشي الفجل.
وبالرغم من هذه الفوائد العديدة فقد نصح الباحثون بتناول الكيمتشي بكميات معتدلة وذلك لوجود نسبة عالية من الملح في مكوناته، بحيث يمكن للشخص الحصول على الفوائد المطلوبة وتفادي الأضرار الصحية الأخرى.
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