Thursday, 01 February 2024 01:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غرفة أبها تناقش استراتيجتها المستقبلية ونتائج العام 2023م

2/1/2024 4:19:53 AM
(MENAFN- Al Watan) عقد مجلس إدارة غرفة أبها اجتماعه الثالث عشر للدورة الحادية عشرة بحضور نائبي رئيس مجلس الإدارة والأعضاء والأمين العام ، حيث تم استعراض أهم أنشطة الغرفة لرجال وسيدات الأعمال خلال الفترة الماضية، مع استعراض ومناقشة الاستراتيجية المستقبلية.
وناقش الاجتماع طرق استثمار بعض المشروعات الحيوية خلال الفترة القادمة ، والاطلاع على نتائج الغرفة للعام 2023 م، والمؤشرات والأرقام ، و استعراض نتائج أعمال الغرفة ، والتعرف على مستجدات المشروعات و مشروع تقييم الغرف التجارية لاتحاد الغرف السعودية ، بالإضافة إلى مستجدات مشروع دراسة اللوائح والأنظمة والسياسات والإجراءات .
وأكد الأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض آل عقران أن الغرفة لا تدخر جهداً في سبيل تحقيق المزيد من الدعم والمساندة لقطاع الأعمال بمنطقة عسير بهدف تطوير بيئة العمل وتذليل كافة الصعوبات، من أجل تعزيز دورها في خدمة الاقتصاد الوطني، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بما يتواكب مع مرحلة التحول الاقتصادي، وفق ما نصت عليه استراتيجية تطوير منطقة عسير المتوافقة مع رؤية المملكة 2030، لافتا أن الغرفة تسعى لمواكبة التطور والتحول التكنولوجي باستحداث أفضل التطبيقات الذكية لخدمة رجال وسيدات الأعمال ، مما يسهل من الاجراءات مع اتخاذ كافة الخطوات الكفيلة بتطوير منظومة العمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .
وبين آل عقران أنه تم خلال الاجتماع استعرض استراتيجية العامة للغرفة وأهم منجزاتها وأنشطتها خلال عام2023 م ، حيث تم عقد سلسلة من الاتفاقيات واللقاءات مع العديد من الجهات العامة والخاصة بغرض التعاون المشترك في توطين الوظائف بمنطقة عسير، بالإضافة إلى عمل اللجان القطاعية والفرعية بالغرفة التي تبنت متابعة الكثير من التحديات التي تجابه قطاع الأعمال ، بهدف تعزيز دور قطاع الأعمال في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن خطتها الساعية إلى تحسين المخرجات وخدمة المجتمع المحلي على كافة الأصعدة.

MENAFN01022024000089011017ID1107796261

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث