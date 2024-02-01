غرفة أبها تناقش استراتيجتها المستقبلية ونتائج العام 2023م

(MENAFN
- Al Watan) عقد مجلس إدارة غرفة أبها اجتماعه الثالث عشر للدورة الحادية عشرة بحضور نائبي رئيس مجلس الإدارة والأعضاء والأمين العام ، حيث تم استعراض أهم أنشطة الغرفة لرجال وسيدات الأعمال خلال الفترة الماضية، مع استعراض ومناقشة الاستراتيجية المستقبلية.
وناقش الاجتماع طرق استثمار بعض المشروعات الحيوية خلال الفترة القادمة ، والاطلاع على نتائج الغرفة للعام 2023 م، والمؤشرات والأرقام ، و استعراض نتائج أعمال الغرفة ، والتعرف على مستجدات المشروعات و مشروع تقييم الغرف التجارية لاتحاد الغرف السعودية ، بالإضافة إلى مستجدات مشروع دراسة اللوائح والأنظمة والسياسات والإجراءات .
وأكد الأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض آل عقران أن الغرفة لا تدخر جهداً في سبيل تحقيق المزيد من الدعم والمساندة لقطاع الأعمال بمنطقة عسير بهدف تطوير بيئة العمل وتذليل كافة الصعوبات، من أجل تعزيز دورها في خدمة الاقتصاد الوطني، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بما يتواكب مع مرحلة التحول الاقتصادي، وفق ما نصت عليه استراتيجية تطوير منطقة عسير المتوافقة مع رؤية المملكة 2030، لافتا أن الغرفة تسعى لمواكبة التطور والتحول التكنولوجي باستحداث أفضل التطبيقات الذكية لخدمة رجال وسيدات الأعمال ، مما يسهل من الاجراءات مع اتخاذ كافة الخطوات الكفيلة بتطوير منظومة العمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .
وبين آل عقران أنه تم خلال الاجتماع استعرض استراتيجية العامة للغرفة وأهم منجزاتها وأنشطتها خلال عام2023 م ، حيث تم عقد سلسلة من الاتفاقيات واللقاءات مع العديد من الجهات العامة والخاصة بغرض التعاون المشترك في توطين الوظائف بمنطقة عسير، بالإضافة إلى عمل اللجان القطاعية والفرعية بالغرفة التي تبنت متابعة الكثير من التحديات التي تجابه قطاع الأعمال ، بهدف تعزيز دور قطاع الأعمال في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن خطتها الساعية إلى تحسين المخرجات وخدمة المجتمع المحلي على كافة الأصعدة.
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