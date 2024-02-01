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إنفاذ يشرف على 51 مزادًا لبيع 486 عقارًا

2/1/2024 4:19:53 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة 51 مزادًا علنيًا، ابتداءً من الـ 1 وحتى الـ 19 من شهر فبراير 2024م، حيث تتنوع المزادات ما بين حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 486 عقارًا سكنيًا وتجاريًا، في 12 منطقة بالمملكة. وأوضح المركز أن المزادات تقام في مناطق مختلفة حول المملكة, حيث سيقام 12 مزادًا في منطقة الرياض لعرض 127 فرصة عقارية متنوعة، و3 مزادات بالمدينة المنورة يعرض من خلالها 48 عقارًا، و12 مزادًا لعرض 111 عقارًا بمنطقة مكة المكرمة، و43 عقارًا بالمنطقة الشرقية من خلال 7 مزادات علنية، و42 فرصة عقارية في 5 مزادات بمنطقة القصيم، و40 فرصة عقارية في 4 مزادات بمنطقة حائل، ومزادين في منطقة الحدود الشمالية يعرض فيه 9 عقارات، إضافةً إلى مزادين لعرض 46 عقارًا بمنطقة جازان، ومزادًا بمنطقة الجوف لعرض 6 عقارات، ومزادًا بعسير يعرض من خلاله 9 فرص عقارية، ومزادًا بمنطقة نجران لعرض 5 عقارات نوعية، ومزادًا بمنطقة تبوك لعرض منقولات متنوعة.
وأشار إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، وعلى العقارات بجميع تفاصيلها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ "إنفاذ" ومن ثم التوجه لصفحة المزادات.
يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو أحد مبادرات برنامَج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

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