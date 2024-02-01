الإسعاف الجوي ينقل إصابتين تعرضتا لحادثٍ في منطقة صحراوية بالجوف

(MENAFN
- Al Watan) نقل الإسعاف الجوي التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف إصابتين تعرضتا لحادث بمنطقة صحراوية.
وباشرت الفرق الأرضية وفرقة الإسعاف الجوي التابعة للفرع بلاغًا عن حادثٍ في منطقة "الروسان" الصحراوية الواقعة شرق منطقة الجوف.
وقدمت الفرق الأرضية الخدمة الإسعافية للمواطنيين بالموقع حتى وصول الإسعاف الجوي ومن ثم نقلهما لطوارئ مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا، حيث وصلت فرقة الإسعاف الجوي للموقع في غضون 10 دقائق فيما تم نقل المصابين للطوارئ خلال 10 دقائق.
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