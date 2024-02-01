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الإسعاف الجوي ينقل إصابتين تعرضتا لحادثٍ في منطقة صحراوية بالجوف

2/1/2024 4:19:53 AM
(MENAFN- Al Watan) نقل الإسعاف الجوي التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف إصابتين تعرضتا لحادث بمنطقة صحراوية.
وباشرت الفرق الأرضية وفرقة الإسعاف الجوي التابعة للفرع بلاغًا عن حادثٍ في منطقة "الروسان" الصحراوية الواقعة شرق منطقة الجوف.
وقدمت الفرق الأرضية الخدمة الإسعافية للمواطنيين بالموقع حتى وصول الإسعاف الجوي ومن ثم نقلهما لطوارئ مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا، حيث وصلت فرقة الإسعاف الجوي للموقع في غضون 10 دقائق فيما تم نقل المصابين للطوارئ خلال 10 دقائق.

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