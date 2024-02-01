ديور وغوتشي تتصدران العلامات التجارية عند محبي الرفاهية من السعوديين والإماراتيين

(MENAFN
- Al Watan) تجذب منتجات الرفاهية ما يقرب من نصف عدد المستهلكين في السعودية والإمارات، إذ أبدى 38 في المئة منهم استعداداً لدفع المزيد من الأموال للحصول على منتجات العلامات التجارية الفاخرة، بحسب تقرير حديث صادر عن شركة أبحاث السوق "يوجوف" والذي أجري بمشاركة 1860 شخصاً في السعودية و3605 في الإمارات، تراوحت أعمارهم بين 35 و44 عاماً في السعودية و25 و 34 في الإمارات.
وأظهر تصدر علامات شهيرة مثل ديور وغوتشي قائمة تفضيلات هؤلاء.
وبحسب الـcnn arabic فإن استطلاع الرأي أظهر61% من المولعين بالرفاهية في السعودية 66% منهم في الإمارات ينفقون أموالهم على الملابس والإكسسوارات فيما بلغت نسبة من ينفقون على منتجات الصحة والجمال في السعودية 56 % مقابل 49 % في الإمارات.
وعن الطريقة التي يفكرون بها عند إنفاق الأموال الباهظة على منتجات الرفاهية، أشار الاستطلاع إلى أن نسبة 76% من محبي الرفاهية في السعودية 77% في الإمارات أبدوا رغبة في تجربة علامات تجارية جديدة فيما عبر معظم المشاركين عن ثقتهم برأي الخبراء عند اختيار المنتج واهتمامهم بالتغليف الفاخر للمنتجات وطريقة تقديمها.
فيما قال 54 بالمئة من المشاركين إنهم يشترون بعض العلامات التجارية حتى دون النظر إلى السعر.
أما عند العلامات التجارية المفضلة لديهم فقد كشف التقرير بأن محبي الرفاهية في السعودية والإمارات يفضلون منتجات التجميل الفاخرة من ديور وجوتشي وأرماني على التوالي، وعندما يتعلق الأمر بالموضة فعلامات غوتشي وكالفين كلاين وديور تتربع على قمة تفضيلاتهم.
وبخلاف ما كان عليه تفكيرهم في الماضي والاعتقاد السائد بأن عشاق الرفاهية يصرفون ببذخ دون حساب، قال 74 بالمئة من المشاركين إنهم أصبحوا أكثر حرصاً عند الإنفاق.
وقال 67% بالمئة من هؤلاء في السعودية و66% في الإمارات إنهم يطلعون على أخبار الاقتصاد والمال قبل اتخاذ قرارات الشراء باهظة الثمن ويضعونها في عين الاعتبار.
وبالحديث عن البنوك وأين يضع هؤلاء أموالهم، اختارت نسبة 49 بالمئة في السعودية بنك الراجحي، يليه بنك الرياض، ونسبة 29 % في الإمارات بنك الإمارات دبي الوطني، يليه بنك أبوظبي التجاري، وفضّلت
وعبّرت نسبة 79% من المشاركين في استطلاع يوجوف عن شغفها وولعها بالسفر والرغبة في أن تحتوي التجربة على نشاط جسدي ما وتعلم أمر جديد والاسترخاء.
أما عن شركات الطيران التي يفضلها محبو الرفاهية فجاءت طيران الإمارات في الصدارة بالنسبة للإماراتيين واختار السعوديون الخطوط الجوية السعودية، وبالنسبة للفنادق فضّل السعوديون هيلتون وشيراتون وماريوت على الترتيب، بينما اختار 30 % من الإماراتيين برج العرب ثم هيلتون وجميرا .
وعبّر 51 % من عشاق المنتجات الفاخرة في الإمارات والسعودية عن عشقهم للموسيقى، وجاءت يوتيوب ميوزيك على رأس قائمة منصات الموسيقى المفضلة في البلدين، تليها سبوتيفاي ثم أبل ميوزيك في الإمارات، في حين اختار السعوديون أنغامي في المركز الثاني تليها سبوتيفاي.
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