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ديور وغوتشي تتصدران العلامات التجارية عند محبي الرفاهية من السعوديين والإماراتيين

2/1/2024 4:19:53 AM
(MENAFN- Al Watan) تجذب منتجات الرفاهية ما يقرب من نصف عدد المستهلكين في السعودية والإمارات، إذ أبدى 38 في المئة منهم استعداداً لدفع المزيد من الأموال للحصول على منتجات العلامات التجارية الفاخرة، بحسب تقرير حديث صادر عن شركة أبحاث السوق "يوجوف" والذي أجري بمشاركة 1860 شخصاً في السعودية و3605 في الإمارات، تراوحت أعمارهم بين 35 و44 عاماً في السعودية و25 و 34 في الإمارات.
وأظهر تصدر علامات شهيرة مثل ديور وغوتشي قائمة تفضيلات هؤلاء.
وبحسب الـcnn arabic فإن استطلاع الرأي أظهر61% من المولعين بالرفاهية في السعودية 66% منهم في الإمارات ينفقون أموالهم على الملابس والإكسسوارات فيما بلغت نسبة من ينفقون على منتجات الصحة والجمال في السعودية 56 % مقابل 49 % في الإمارات.
وعن الطريقة التي يفكرون بها عند إنفاق الأموال الباهظة على منتجات الرفاهية، أشار الاستطلاع إلى أن نسبة 76% من محبي الرفاهية في السعودية 77% في الإمارات أبدوا رغبة في تجربة علامات تجارية جديدة فيما عبر معظم المشاركين عن ثقتهم برأي الخبراء عند اختيار المنتج واهتمامهم بالتغليف الفاخر للمنتجات وطريقة تقديمها.
فيما قال 54 بالمئة من المشاركين إنهم يشترون بعض العلامات التجارية حتى دون النظر إلى السعر.
أما عند العلامات التجارية المفضلة لديهم فقد كشف التقرير بأن محبي الرفاهية في السعودية والإمارات يفضلون منتجات التجميل الفاخرة من ديور وجوتشي وأرماني على التوالي، وعندما يتعلق الأمر بالموضة فعلامات غوتشي وكالفين كلاين وديور تتربع على قمة تفضيلاتهم.
وبخلاف ما كان عليه تفكيرهم في الماضي والاعتقاد السائد بأن عشاق الرفاهية يصرفون ببذخ دون حساب، قال 74 بالمئة من المشاركين إنهم أصبحوا أكثر حرصاً عند الإنفاق.
وقال 67% بالمئة من هؤلاء في السعودية و66% في الإمارات إنهم يطلعون على أخبار الاقتصاد والمال قبل اتخاذ قرارات الشراء باهظة الثمن ويضعونها في عين الاعتبار.
وبالحديث عن البنوك وأين يضع هؤلاء أموالهم، اختارت نسبة 49 بالمئة في السعودية بنك الراجحي، يليه بنك الرياض، ونسبة 29 % في الإمارات بنك الإمارات دبي الوطني، يليه بنك أبوظبي التجاري، وفضّلت
وعبّرت نسبة 79% من المشاركين في استطلاع يوجوف عن شغفها وولعها بالسفر والرغبة في أن تحتوي التجربة على نشاط جسدي ما وتعلم أمر جديد والاسترخاء.
أما عن شركات الطيران التي يفضلها محبو الرفاهية فجاءت طيران الإمارات في الصدارة بالنسبة للإماراتيين واختار السعوديون الخطوط الجوية السعودية، وبالنسبة للفنادق فضّل السعوديون هيلتون وشيراتون وماريوت على الترتيب، بينما اختار 30 % من الإماراتيين برج العرب ثم هيلتون وجميرا .
وعبّر 51 % من عشاق المنتجات الفاخرة في الإمارات والسعودية عن عشقهم للموسيقى، وجاءت يوتيوب ميوزيك على رأس قائمة منصات الموسيقى المفضلة في البلدين، تليها سبوتيفاي ثم أبل ميوزيك في الإمارات، في حين اختار السعوديون أنغامي في المركز الثاني تليها سبوتيفاي.

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