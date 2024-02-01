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هيئة الطرق تحصل على شهادة الأيزو العالمية في أعمال السلامة

2/1/2024 4:19:52 AM
(MENAFN- Al Watan) حصلت الهيئة العامة للطرق على شهادة الأيزو العالمية في أعمال السلامة على الطرق، وذلك بناءً على المعايير المحققة في وضع السياسات والتشريعات، وآلية سير الإجراءات المتعلقة بالسلامة، بالإضافة إلى تطبيق السياسات والتشريعات في مواقع العمل وتحديد احتياجات السلامة على الطرق.
وتسهم الشهادة في تعزيز مستوى السلامة من خلال التأكيد على تطبيق المعايير العالمية في السلامة على الطرق، كما تسهم استخدام أفضل الأساليب العالمية في أعمال السلامة، وتعزيز دور الهيئة الريادي في الإشراف على شبكة الطرق. الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للطرق تعمل على تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي تعد السلامة أحد أهم مستهدفاتها، التي تستهدف الوصول للمؤشر السادس عالمياً في جودة الطرق، وخفض الوفيات لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030.
وقد حققت المملكة وعلى مدار السنوات الماضية حزمة من النجاحات على صعيد السلامة المرورية، وذلك من خلال خفض الوفيات على الطرق من قرابة 28.8 حالة لكل 100 ألف في عام 2016م، إلى أن وصلت في آخر تصنيف في عام 2022 إلى قرابة 14 حالة لكل 100 ألف، وذلك بالتكامل مع كافة أعضاء اللجنة الوزارية للسلامة المرورية.

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