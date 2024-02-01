ماسك: مستثمرو تسلا سوف يصوتون على نقل مقر التأسيس إلى تكساس

MENAFN - Al-Borsa News) كتب“إيلون ماسك” الرئيس التنفيذي لدى“تسلا” في منشور عبر منصة“إكس” الخميس، إن شركته سوف تتحرك على الفور لعقد تصويت للمساهمين على نقل المقر التأسيسي إلى ولاية تكساس بدلاً من ديلاوير.

وجاء ما نشره“ماسك” رداً على حكم قاضي بولاية ديلاوير قبل يومين ببطلان حزمة التعويضات القياسية البالغة 56 مليار دولار التي يتقاضاها رجل الأعمال الأمريكي من“تسلا”، واصفاً إياها بأنها غير عادلة بالنسبة للمساهمين.

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ونشر“ماسك” على حسابه على“إكس” بعد صدور الحكم:“لا تؤسس شركتك أبداً في ولاية ديلاوير”، ليطلق بعدها تصويتاً عبر المنصة حول وجوب تغيير مقر تأسيس“تسلا” إلى تكساس، وصوت 87% من المشاركين بواقع 1.1 مليون شخص لصالح الإجراء.

وقال إن التصويت لصالح الانتقال إلى تكساس لا لبس فيه، وسوف تتحرك“تسلا” على الفور لإجراء تصويت للمساهمين على الإجراء.

نقلت صانعة السيارات الكهربائية مقرها الرئيسي إلى تكساس من كاليفورنيا في عام 2021، بعدما وجه“ماسك” انتقادات شديدة للضرائب في الولاية، ولوائحها.





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