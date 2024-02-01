ماسك: مستثمرو تسلا سوف يصوتون على نقل مقر التأسيس إلى تكساس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كتب“إيلون ماسك” الرئيس التنفيذي لدى“تسلا” في منشور عبر منصة“إكس” الخميس، إن شركته سوف تتحرك على الفور لعقد تصويت للمساهمين على نقل المقر التأسيسي إلى ولاية تكساس بدلاً من ديلاوير.
وجاء ما نشره“ماسك” رداً على حكم قاضي بولاية ديلاوير قبل يومين ببطلان حزمة التعويضات القياسية البالغة 56 مليار دولار التي يتقاضاها رجل الأعمال الأمريكي من“تسلا”، واصفاً إياها بأنها غير عادلة بالنسبة للمساهمين.
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ونشر“ماسك” على حسابه على“إكس” بعد صدور الحكم:“لا تؤسس شركتك أبداً في ولاية ديلاوير”، ليطلق بعدها تصويتاً عبر المنصة حول وجوب تغيير مقر تأسيس“تسلا” إلى تكساس، وصوت 87% من المشاركين بواقع 1.1 مليون شخص لصالح الإجراء.
وقال إن التصويت لصالح الانتقال إلى تكساس لا لبس فيه، وسوف تتحرك“تسلا” على الفور لإجراء تصويت للمساهمين على الإجراء.
نقلت صانعة السيارات الكهربائية مقرها الرئيسي إلى تكساس من كاليفورنيا في عام 2021، بعدما وجه“ماسك” انتقادات شديدة للضرائب في الولاية، ولوائحها.
المصدر:
MENAFN01022024000202011048ID1107796253
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