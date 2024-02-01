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المركزي الصيني يجري عمليات إعادة شراء عكسية بـ43 مليار يوان

2/1/2024 4:19:44 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أجرى البنك المركزي الصيني، اليوم الخميس، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 43 مليار يوان (6.05 مليار دولار)، وبسعر فائدة 1.8%.

وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقاً لما قال البنك المركزي في بيان له.

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وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

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