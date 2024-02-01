الصين تشدد العقوبات لمواجهة البيع غير المنتظم لأصول الشركات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم الصين تنفيذ تهمة جنائية معدلة حديثًا تستهدف الأفراد الذين يرتكبون مخالفات لتحقيق مكاسب شخصية من خلال تحويل أصول الشركات إلى أسهم بأسعار منخفضة أو بيعها بأسعار متدنية.
ستدخل اللائحة الجديدة، التي تتماشى مع القانون الجنائي المعدل، حيز التنفيذ اعتبارًا من أول مارس القادم، بحسب بند تكميلي صادر بشكل مشترك عن المحكمة الشعبية العليا والنيابة الشعبية العليا يوم
التهمة الجنائية المعدلة هي امتداد للتهمة الجنائية السابقة المتمثلة في الانخراط في مخالفات لتحقيق مكاسب شخصية عن طريق تحويل الأصول المملوكة للدولة إلى أسهم بأسعار منخفضة أو بيعها بقيمة متدنية.
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ومن جانبه؛ قال مسؤول في النيابة الشعبية العليا إن التعديل كان نتيجة لدراسة شاملة واستنادًا إلى الحاجة العملية لحماية الشركات الخاصة، حيث يساعد توسيع نطاق التهمة من الشركات المملوكة للدولة إلى الشركات الأخرى، على توفير حماية أكبر لجميع أنواع حقوق الملكية على قدم المساواة.
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