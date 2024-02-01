الصين تشدد العقوبات لمواجهة البيع غير المنتظم لأصول الشركات

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم الصين تنفيذ تهمة جنائية معدلة حديثًا تستهدف الأفراد الذين يرتكبون مخالفات لتحقيق مكاسب شخصية من خلال تحويل أصول الشركات إلى أسهم بأسعار منخفضة أو بيعها بأسعار متدنية.

ستدخل اللائحة الجديدة، التي تتماشى مع القانون الجنائي المعدل، حيز التنفيذ اعتبارًا من أول مارس القادم، بحسب بند تكميلي صادر بشكل مشترك عن المحكمة الشعبية العليا والنيابة الشعبية العليا يوم

التهمة الجنائية المعدلة هي امتداد للتهمة الجنائية السابقة المتمثلة في الانخراط في مخالفات لتحقيق مكاسب شخصية عن طريق تحويل الأصول المملوكة للدولة إلى أسهم بأسعار منخفضة أو بيعها بقيمة متدنية.

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ومن جانبه؛ قال مسؤول في النيابة الشعبية العليا إن التعديل كان نتيجة لدراسة شاملة واستنادًا إلى الحاجة العملية لحماية الشركات الخاصة، حيث يساعد توسيع نطاق التهمة من الشركات المملوكة للدولة إلى الشركات الأخرى، على توفير حماية أكبر لجميع أنواع حقوق الملكية على قدم المساواة.