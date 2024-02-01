ارتفاع طفيف لأسعار النفط بعد تثبيت الفائدة في أمريكا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، بعدما قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم أمس تثبيت الفائدة للمرة الخامسة منذ بدء دورة التشديد النقدي، وإشارة رئيس المجلس“جيروم باول” إلى احتمالية البدء في خفض الفائدة.
صعدت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم أبريل – الأكثر نشاطاً – بنسبة 0.15% إلى 80.67 دولار للبرميل.
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وزادت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.20% إلى 76 دولاراً للبرميل.
وقالت“تينا تينج” محللة الأسواق لدى“سي إم سي ماركتس” في تصريح لوكالة“رويترز”، إن السبب المباشر لارتداد أسعار النفط هو توقعات المستثمرين بشأن خفض الفائدة هذا العام، بعدما أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول” إلى الوصول لذروة دورة رفع الفائدة في خطابه التالي على اجتماع أمس.
وعلى صعيد آخر، أوضح محللو“جيه بي مورجان” في مذكرة للعملاء، أنهم يتوقعون أن تظل الصين هي المساهم الأكبر والوحيد في نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام، على أن ينمو الطلب بمعدل 530 ألف برميل يومياً في 2024، بعد ارتفاعه إلى 1.2 مليون برميل يومياً العام الماضي.
المصدر:
MENAFN01022024000202011048ID1107796249
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