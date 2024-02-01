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ارتفاع طفيف لأسعار النفط بعد تثبيت الفائدة في أمريكا

2/1/2024 4:19:43 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، بعدما قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم أمس تثبيت الفائدة للمرة الخامسة منذ بدء دورة التشديد النقدي، وإشارة رئيس المجلس“جيروم باول” إلى احتمالية البدء في خفض الفائدة.

صعدت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم أبريل – الأكثر نشاطاً – بنسبة 0.15% إلى 80.67 دولار للبرميل.

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وزادت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.20% إلى 76 دولاراً للبرميل.

وقالت“تينا تينج” محللة الأسواق لدى“سي إم سي ماركتس” في تصريح لوكالة“رويترز”، إن السبب المباشر لارتداد أسعار النفط هو توقعات المستثمرين بشأن خفض الفائدة هذا العام، بعدما أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول” إلى الوصول لذروة دورة رفع الفائدة في خطابه التالي على اجتماع أمس.

وعلى صعيد آخر، أوضح محللو“جيه بي مورجان” في مذكرة للعملاء، أنهم يتوقعون أن تظل الصين هي المساهم الأكبر والوحيد في نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام، على أن ينمو الطلب بمعدل 530 ألف برميل يومياً في 2024، بعد ارتفاعه إلى 1.2 مليون برميل يومياً العام الماضي.


المصدر:

MENAFN01022024000202011048ID1107796249

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