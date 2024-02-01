موانئ أبوظبي تستحوذ على شركة سيسيه للخدمات اللوجستية للمركبات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي استكمال شركة نواتوم التي تقود عملية القطاع اللوجستي في المجموعة الاستحواذ على كامل أسهم شركة سيسيه للخدمات اللوجستية للمركبات، ذراع الخدمات اللوجستية للمركبات الجاهزة ضمن محفظة مجموعة سيسيه للخدمات اللوجستية.
ووفقا لبيان المجموعة، تم إغلاق صفقة الاستحواذ البالغة قيمتها الإجمالية (القيمة المؤسسية) 81 مليون يورو (321 مليون درهم)، يوم أمس الأربعاء، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية الأوروبية.
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وأشارت المجموعة إلى أن القيمة المؤسسية للاستحواذ بالنسبة إلى الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت معدل 3.8 أضعاف، وذلك وفقا لأداء شركة سيسيه خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة، كما في شهر ديسمبر 2023، حيث بلغت إيراداتها نحو 106 ملايين يورو، ووصلت نسبة هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 21%.
وذكرت أن شركة نواتوم تتوقع خلال الفترة القادمة عودة سوق الخدمات اللوجستية للسيارات في أوروبا إلى طبيعتها، وهو ما تم أخذه بعين الاعتبار عند دراسة جدوى هذه الصفقة.
وأوضحت أنه بإتمام هذا الاستحواذ، سيتم دمج أعمال شركة سيسيه للخدمات اللوجستية للمركبات بشكل كامل ضمن أعمال شركة نواتوم اعتبارا من شهر فبراير الجاري، مشيرة إلى أنه يجري حاليا دمج الموظفين والترويج للعلامة التجارية الجديدة.
وبينت أن شركة نواتوم تهدف من خلال هذا الاستحواذ إلى تعزيز مكانتها في سوق الخدمات اللوجستية للمركبات في قارة أوروبا، حيث تعمل سيسيه للخدمات اللوجستية للمركبات في مجال خدمات النقل اللوجستي للمركبات الخفيفة والثقيلة عبر الطرق البرية في أغلب الدول الأوروبية، وتدير أسطولا يضم أكثر من 200 شاحنة.
وأشارت المجموعة إلى أنه مع دمج أعمال سيسيه للخدمات اللوجستية للمركبات ضمن العلامة التجارية نواتوم للمركبات، سيسهم ذلك في توفير نواتوم لخدمات لوجستية متكاملة وشاملة.
وتوقعت أن تسهم هذه الخطوة الاستراتيجية في تحقيق التآزر الكامل مع عمليات محطات الموانئ التي تديرها حاليا شركة نواتوم في إسبانيا، ما يوفر حلولا لوجستية متكاملة من شأنها تعزيز الخدمات المقدمة لمصنعي المعدات وأصحاب العلاقة الآخرين.
المصدر:
MENAFN01022024000202011048ID1107796248
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