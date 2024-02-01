موانئ أبوظبي تستحوذ على شركة سيسيه للخدمات اللوجستية للمركبات

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي استكمال شركة نواتوم التي تقود عملية القطاع اللوجستي في المجموعة الاستحواذ على كامل أسهم شركة سيسيه للخدمات اللوجستية للمركبات، ذراع الخدمات اللوجستية للمركبات الجاهزة ضمن محفظة مجموعة سيسيه للخدمات اللوجستية.

ووفقا لبيان المجموعة، تم إغلاق صفقة الاستحواذ البالغة قيمتها الإجمالية (القيمة المؤسسية) 81 مليون يورو (321 مليون درهم)، يوم أمس الأربعاء، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية الأوروبية.

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وأشارت المجموعة إلى أن القيمة المؤسسية للاستحواذ بالنسبة إلى الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت معدل 3.8 أضعاف، وذلك وفقا لأداء شركة سيسيه خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة، كما في شهر ديسمبر 2023، حيث بلغت إيراداتها نحو 106 ملايين يورو، ووصلت نسبة هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 21%.

وذكرت أن شركة نواتوم تتوقع خلال الفترة القادمة عودة سوق الخدمات اللوجستية للسيارات في أوروبا إلى طبيعتها، وهو ما تم أخذه بعين الاعتبار عند دراسة جدوى هذه الصفقة.

وأوضحت أنه بإتمام هذا الاستحواذ، سيتم دمج أعمال شركة سيسيه للخدمات اللوجستية للمركبات بشكل كامل ضمن أعمال شركة نواتوم اعتبارا من شهر فبراير الجاري، مشيرة إلى أنه يجري حاليا دمج الموظفين والترويج للعلامة التجارية الجديدة.

وبينت أن شركة نواتوم تهدف من خلال هذا الاستحواذ إلى تعزيز مكانتها في سوق الخدمات اللوجستية للمركبات في قارة أوروبا، حيث تعمل سيسيه للخدمات اللوجستية للمركبات في مجال خدمات النقل اللوجستي للمركبات الخفيفة والثقيلة عبر الطرق البرية في أغلب الدول الأوروبية، وتدير أسطولا يضم أكثر من 200 شاحنة.

وأشارت المجموعة إلى أنه مع دمج أعمال سيسيه للخدمات اللوجستية للمركبات ضمن العلامة التجارية نواتوم للمركبات، سيسهم ذلك في توفير نواتوم لخدمات لوجستية متكاملة وشاملة.

وتوقعت أن تسهم هذه الخطوة الاستراتيجية في تحقيق التآزر الكامل مع عمليات محطات الموانئ التي تديرها حاليا شركة نواتوم في إسبانيا، ما يوفر حلولا لوجستية متكاملة من شأنها تعزيز الخدمات المقدمة لمصنعي المعدات وأصحاب العلاقة الآخرين.





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