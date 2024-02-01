عدد متاجر ستاربكس في الصين يتجاوز 7000

MENAFN - Al-Borsa News) افتتحت شركة“ستاربكس”، عملاق القهوة الأمريكي، ما يزيد عن 7000 متجر في البر الرئيسي الصيني.

وقالت بليندا وونج، رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة ستاربكس الصين، إن الشركة حققت علامة فارقة في السوق الصينية بيناير 2024، حيث تجاوز عدد متاجرها 7000 متجر، مضيفة أن الشركة ملتزمة بالوصول إلى هدفها المتمثل في افتتاح 9000 متجر في الصين بحلول عام 2025.

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ويصادف عام 2024 الذكرى السنوية الـ25 لدخول ستاربكس إلى سوق البر الرئيسي الصيني.

وبحسب وونج، فإن ستاربكس تعتزم تسريع توسعها إلى المزيد من المجتمعات، وذلك بهدف تقديم قهوة عالية الجودة وتجربة الشركة الفريدة إلى مجموعة أوسع من الزبائن الصينيين.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة ستاربكس لاكسمان ناراسيمهان، إن تطور ستاربكس في الصين يُظهر زخما قويا، لافتا إلى أن الشركة تهدف إلى أن تكون الأفضل في سوق القهوة الفاخرة في الصين.