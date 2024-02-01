عدد متاجر ستاربكس في الصين يتجاوز 7000

(MENAFN
- Al-Borsa News)
افتتحت شركة“ستاربكس”، عملاق القهوة الأمريكي، ما يزيد عن 7000 متجر في البر الرئيسي الصيني.
وقالت بليندا وونج، رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة ستاربكس الصين، إن الشركة حققت علامة فارقة في السوق الصينية بيناير 2024، حيث تجاوز عدد متاجرها 7000 متجر، مضيفة أن الشركة ملتزمة بالوصول إلى هدفها المتمثل في افتتاح 9000 متجر في الصين بحلول عام 2025.
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ويصادف عام 2024 الذكرى السنوية الـ25 لدخول ستاربكس إلى سوق البر الرئيسي الصيني.
وبحسب وونج، فإن ستاربكس تعتزم تسريع توسعها إلى المزيد من المجتمعات، وذلك بهدف تقديم قهوة عالية الجودة وتجربة الشركة الفريدة إلى مجموعة أوسع من الزبائن الصينيين.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة ستاربكس لاكسمان ناراسيمهان، إن تطور ستاربكس في الصين يُظهر زخما قويا، لافتا إلى أن الشركة تهدف إلى أن تكون الأفضل في سوق القهوة الفاخرة في الصين.
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