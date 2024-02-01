منتجات من الشرق الأوسط تحقق رواجا في السوق الصينية

MENAFN - Al-Borsa News) ثمار التمر ومسحوق الحليب المستوردة من الإمارات العربية المتحدة والفستق الإيراني.. أصبحت هذه الأطعمة اللذيذة الواردة من منطقة الشرق الأوسط هدايا جديدة رائجة بين المستهلكين الصينيين عند زياراتهم الأقرباء والأصدقاء مع قدوم عيد الربيع التقليدي.

في كثير من أسواق السوبرماركت العملاقة مثل“سامزكلوب” و”كوسكو” في مدينتي نانجينج وسوتشو في مقاطعة جيانجسو شرقي الصين، يمكن مشاهدة المنتجات الواردة من الدول العربية على رفوف السلع، ما يجذب عددا من المستهلكين المحليين.

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وقال تشين، أحد المواطنين المحليين في مدينة نانجينج، إنه سمع بأن ثمار التمر حلوة جدا، ويتمنى أن تصبح حياته في سنة التنين القادمة حلوة مثل التمر، مضيفا أنه يتمنى رؤية المزيد من السلع العربية في المستقبل.

في حي شينجيهكو التجاري الشهير في مدينة نانجينج، تسارع بيع المنتجات الواردة من منطقة الشرق الأوسط بفضل تدفق المشترين مع قدوم السنة الجديدة، حيث قالت وانج، وهي بائعة في متجر شينباي في نانجينج، إنه مع قدوم السنة الجديدة، يوجد إقبال كبير من المستهلكين على المتاجر، مضيفة أن الوجبات الخفيفة مثل الشكولات والفستق من دول الشرق الأوسط تحقق رواجا متزايدا في الصين.

بجانب ذلك، ساعدت أساليب الشراء الحديثة بما فيها البيع عبر البث المباشر والتجارة الإلكترونية، على دخول المنتجات العربية منازل الصينيين.

واشترت رن، وهي مواطنة في مدينة سوتشو في مقاطعة جيانجسو، بضع عبوات مسحوق الحليب الواردة من دبي كهدية للمسنين، قائلة إن هذه المنتجات تتمتع بجودة عالية وقيمة غذائية غنية وسعر معقول.

كما تجذب المطاعم العربية عددا كبيرا من المواطنين الصينيين. من بينها مطعم” فود قاسم” الذي يشغله وسام فليح من تونس وزوجته في شارع تايبينج الجنوبي في مدينة نانجينج، وتم تزيين المطعم بزينات السنة الصينية التقليدية الجديدة. دائما ما يكون المطعم مكتظا بالزبائن المحليين الراغبين في تذوق الحمص والكباب والبيض على طريقة شمالي إفريقيا وغيرها من الأطعمة المميزة.

في هذا السياق، قال وسام“إن الصينيين دائما ما يحيون الآخرين بسؤال“هل أكلت؟”، لذا عندي الثقة في ازدهار أعمال المطعم.”

وشهد مطعم وسام تزايدا في الرواج بين المستهلكين الأجانب والمحليين في نانجينج، ومن ثم فتح وسام مطعما ثانيا في متجر آخر بالمدينة، مشيرا إلى أن“السوق الصينية كبيرة جدا، فأعتقد أن سنة التنين القادمة ستجلب الحظ الحسن لنا لتحقيق المزيد من الازدهار”.

وكشفت وزارة التجارة الصينية في يونيو من العام الماضي أن قيمة التجارة الثنائية بين الصين والدول العربية بلغت 134.86 مليار دولار في الفترة ما بين يناير وأبريل الماضيين 2023، بزيادة 2.1% على أساس سنوي. حيث شهدت 17 دولة عربية نموا في تجارتها مع الصين، و9 دول منها سجلت نموا بنسبة أكثر من 15% في تجارتها مع الصين.