منتجات من الشرق الأوسط تحقق رواجا في السوق الصينية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ثمار التمر ومسحوق الحليب المستوردة من الإمارات العربية المتحدة والفستق الإيراني.. أصبحت هذه الأطعمة اللذيذة الواردة من منطقة الشرق الأوسط هدايا جديدة رائجة بين المستهلكين الصينيين عند زياراتهم الأقرباء والأصدقاء مع قدوم عيد الربيع التقليدي.
في كثير من أسواق السوبرماركت العملاقة مثل“سامزكلوب” و”كوسكو” في مدينتي نانجينج وسوتشو في مقاطعة جيانجسو شرقي الصين، يمكن مشاهدة المنتجات الواردة من الدول العربية على رفوف السلع، ما يجذب عددا من المستهلكين المحليين.
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وقال تشين، أحد المواطنين المحليين في مدينة نانجينج، إنه سمع بأن ثمار التمر حلوة جدا، ويتمنى أن تصبح حياته في سنة التنين القادمة حلوة مثل التمر، مضيفا أنه يتمنى رؤية المزيد من السلع العربية في المستقبل.
في حي شينجيهكو التجاري الشهير في مدينة نانجينج، تسارع بيع المنتجات الواردة من منطقة الشرق الأوسط بفضل تدفق المشترين مع قدوم السنة الجديدة، حيث قالت وانج، وهي بائعة في متجر شينباي في نانجينج، إنه مع قدوم السنة الجديدة، يوجد إقبال كبير من المستهلكين على المتاجر، مضيفة أن الوجبات الخفيفة مثل الشكولات والفستق من دول الشرق الأوسط تحقق رواجا متزايدا في الصين.
بجانب ذلك، ساعدت أساليب الشراء الحديثة بما فيها البيع عبر البث المباشر والتجارة الإلكترونية، على دخول المنتجات العربية منازل الصينيين.
واشترت رن، وهي مواطنة في مدينة سوتشو في مقاطعة جيانجسو، بضع عبوات مسحوق الحليب الواردة من دبي كهدية للمسنين، قائلة إن هذه المنتجات تتمتع بجودة عالية وقيمة غذائية غنية وسعر معقول.
كما تجذب المطاعم العربية عددا كبيرا من المواطنين الصينيين. من بينها مطعم” فود قاسم” الذي يشغله وسام فليح من تونس وزوجته في شارع تايبينج الجنوبي في مدينة نانجينج، وتم تزيين المطعم بزينات السنة الصينية التقليدية الجديدة. دائما ما يكون المطعم مكتظا بالزبائن المحليين الراغبين في تذوق الحمص والكباب والبيض على طريقة شمالي إفريقيا وغيرها من الأطعمة المميزة.
في هذا السياق، قال وسام“إن الصينيين دائما ما يحيون الآخرين بسؤال“هل أكلت؟”، لذا عندي الثقة في ازدهار أعمال المطعم.”
وشهد مطعم وسام تزايدا في الرواج بين المستهلكين الأجانب والمحليين في نانجينج، ومن ثم فتح وسام مطعما ثانيا في متجر آخر بالمدينة، مشيرا إلى أن“السوق الصينية كبيرة جدا، فأعتقد أن سنة التنين القادمة ستجلب الحظ الحسن لنا لتحقيق المزيد من الازدهار”.
وكشفت وزارة التجارة الصينية في يونيو من العام الماضي أن قيمة التجارة الثنائية بين الصين والدول العربية بلغت 134.86 مليار دولار في الفترة ما بين يناير وأبريل الماضيين 2023، بزيادة 2.1% على أساس سنوي. حيث شهدت 17 دولة عربية نموا في تجارتها مع الصين، و9 دول منها سجلت نموا بنسبة أكثر من 15% في تجارتها مع الصين.
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