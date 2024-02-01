اليونان تتوقع استقبال المزيد من السياح الصينيين في 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال مسؤول يوناني، إن بلاده تتوقع استقبال المزيد من السياح الصينيين هذا العام، من خلال تقديم منتج سياحي مصمم خصيصا ليناسب احتياجات السوق الصينية.
وذكر الأمين العام لمنظمة السياحة الوطنية اليونانية ديميتريس فراجاكيس، لوكالة أنباء شينخوا،“نحن نخلق منتجا سياحيا شاملا سيجذب جميع الزوار الصينيين”.
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وأفاد أن الصين سوق مهمة لليونان، مبينا أن منظمة السياحة الوطنية اليونانية تتعاون مع شركات الطيران ومنظمي الرحلات السياحية ووسائل الإعلام لتعزيز السياحة اليونانية.
وأوضح أن اليونان تقوم بتطوير توليفة خاصة من التجارب للسياح الصينيين وأن الثقافة تظل ركيزة في هذه الإستراتيجية، مضيفا أن حضارتها الفريدة تلعب دائما دورا رئيسيا في الترويج لليونان كوجهة سياحية للزوار الصينيين.
وأردف أنه من المقرر أيضا تسيير المزيد من الرحلات الجوية المباشرة التي تربط أثينا ببكين وشانغهاي لتسهيل سفرهم.
وقال“نحن بالتأكيد مستعدون جيدا لاستضافتهم حتى يتمكنوا من الاستمتاع ببلدنا والعودة مرة أخرى”.
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