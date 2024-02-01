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اليونان تتوقع استقبال المزيد من السياح الصينيين في 2024

2/1/2024 4:19:43 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال مسؤول يوناني، إن بلاده تتوقع استقبال المزيد من السياح الصينيين هذا العام، من خلال تقديم منتج سياحي مصمم خصيصا ليناسب احتياجات السوق الصينية.

وذكر الأمين العام لمنظمة السياحة الوطنية اليونانية ديميتريس فراجاكيس، لوكالة أنباء شينخوا،“نحن نخلق منتجا سياحيا شاملا سيجذب جميع الزوار الصينيين”.

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وأفاد أن الصين سوق مهمة لليونان، مبينا أن منظمة السياحة الوطنية اليونانية تتعاون مع شركات الطيران ومنظمي الرحلات السياحية ووسائل الإعلام لتعزيز السياحة اليونانية.

وأوضح أن اليونان تقوم بتطوير توليفة خاصة من التجارب للسياح الصينيين وأن الثقافة تظل ركيزة في هذه الإستراتيجية، مضيفا أن حضارتها الفريدة تلعب دائما دورا رئيسيا في الترويج لليونان كوجهة سياحية للزوار الصينيين.

وأردف أنه من المقرر أيضا تسيير المزيد من الرحلات الجوية المباشرة التي تربط أثينا ببكين وشانغهاي لتسهيل سفرهم.

وقال“نحن بالتأكيد مستعدون جيدا لاستضافتهم حتى يتمكنوا من الاستمتاع ببلدنا والعودة مرة أخرى”.

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