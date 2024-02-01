مطاحن مصر الوسطى تربح 56.9 مليون جنيه في النصف الأول

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أرباح شركة مطاحن مصر الوسطى، بنسبة 4.27% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل 56.88 مليون جنيه، مقارنة بربح 54.55 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وزادت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر لتصل إلى 301.41 مليون جنيه، مقابل 269.96 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
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وارتفعت أرباح شركة مطاحن مصر الوسطى، بنسبة 4.1% خلال أول 5 أشهر من العام المالي الحالي، لتصل 41.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 40.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وكانت ارتفعت أرباح شركة مطاحن مصر الوسطى، بنسبة 5.1% خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي، لتصل 34.79 مليون جنيه، مقارنة بربح 33 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وارتفعت أرباح شركة مطاحن مصر الوسطى، بنسبة 5.4% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل 28.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 27.4 مليون جنيه خلال الربع المقارن من العام المالي الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 143.3 مليون جنيه، مقابل 133.9 مليون جنيه خلال الربع المقارن من العام المالي الماضي.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة مطاحن مصر الوسطى، قائمة توزيعات الأرباح عن العام المالي الماضي بقيمة إجمالية 66.2 مليون جنيه عبر توزيع نقدي 4.5 جنيه للسهم.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام المالي الماضي (2022- 2023).
وكان اقترح مجلس إدارة شركة شركة مطاحن مصر الوسطى، توزيعات نقدية للمساهمين بقيمة 4.5 جنيه للسهم عن أرباح العام المالي الماضي.
ارتفعت أرباح شركة مطاحن مصر الوسطى، بنسبة 12% عن العام المالي الماضي 2022- 2023، لتصل 123.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 110 مليون جنيه خلال العام المالي المقارن.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 586.2 مليون جنيه، مقابل 552.1 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
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