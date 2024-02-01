مطاحن مصر الوسطى تربح 56.9 مليون جنيه في النصف الأول

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركة مطاحن مصر الوسطى، بنسبة 4.27% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل 56.88 مليون جنيه، مقارنة بربح 54.55 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وزادت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر لتصل إلى 301.41 مليون جنيه، مقابل 269.96 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

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وارتفعت أرباح شركة مطاحن مصر الوسطى، بنسبة 4.1% خلال أول 5 أشهر من العام المالي الحالي، لتصل 41.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 40.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وكانت ارتفعت أرباح شركة مطاحن مصر الوسطى، بنسبة 5.1% خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي، لتصل 34.79 مليون جنيه، مقارنة بربح 33 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت أرباح شركة مطاحن مصر الوسطى، بنسبة 5.4% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل 28.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 27.4 مليون جنيه خلال الربع المقارن من العام المالي الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 143.3 مليون جنيه، مقابل 133.9 مليون جنيه خلال الربع المقارن من العام المالي الماضي.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة مطاحن مصر الوسطى، قائمة توزيعات الأرباح عن العام المالي الماضي بقيمة إجمالية 66.2 مليون جنيه عبر توزيع نقدي 4.5 جنيه للسهم.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام المالي الماضي (2022- 2023).

وكان اقترح مجلس إدارة شركة شركة مطاحن مصر الوسطى، توزيعات نقدية للمساهمين بقيمة 4.5 جنيه للسهم عن أرباح العام المالي الماضي.

ارتفعت أرباح شركة مطاحن مصر الوسطى، بنسبة 12% عن العام المالي الماضي 2022- 2023، لتصل 123.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 110 مليون جنيه خلال العام المالي المقارن.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 586.2 مليون جنيه، مقابل 552.1 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.